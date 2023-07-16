بايرن ميونيخ متفائل بشأن التعاقد مع كاين

ميونيخ (ألمانيا) (أ ف ب) – اعترف بايرن ميونيخ بطل الدوري الألماني لكرة القدم علنًا لأول مرة في نهاية هذا الأسبوع بأنه يسعى الى التعاقد مع النجم الإنكليزي قلب الهجوم هاري كاين من توتنهام، معتبرا أن لديه فرصة جيدة لتحقيق أهدافه.

مهاجم توتنهام هاري كاين خلال المباراة ضد ايفرتون في الدوري الانكليزي على ملعب فوديسون بارك في ليفربول في الثالث من نيسان/أبريل 2023

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وقال الرئيس الفخري للنادي البافاري أولي هونيس السبت للصحافيين على هامش معسكر تدريبي للفريق في بافاريا إن كاين "أوضح في جميع المحادثات وبوضوح شديد أن قراره قد اتخذ +بالانضمام إلى بطل ألمانيا هذا الصيف+ وإذا تمسك بقراره سنحصل على خدماته وتوتنهام سيتخلى عنه+".

وأضاف هونيس أن كاين الذي سيحتفل بعيد ميلاده الثلاثين في 28 تموز/يوليو الحالي "يريد خوض مسابقة دولية وتوتنهام غير مؤهل الموسم المقبل لإحدى البطولات الأوروبية على عكس نادينا".

وتابع أن المهاجم الإنكليزي "لديه الآن فرصة للعب مع أحد أفضل الأندية في أوروبا".

ويلعب هونيس دورا رئيسيا في اتخاذ القرارات في نادي بايرن ميونيخ منذ إقالة رئيس مجلس إدارته أوليفر كان والمدير الرياضي البوسني حسن صالح حميدجيتش في نهاية الموسم الماضي بسبب النتائج التي اعتبرت مخيبة للآمال.

ويعتبر هونيس عضوا في لجنة مسؤولة عن التعاقدات هذا الصيف، إلى جانب نجم سابق آخر في بايرن كارل هاينتس رومينيغه، رئيس مجلس الادارة الجديد يان-كريستيان دريسن والمدرب توماس توخل.

ومع ذلك، اعترف هونيس بأن المفاوضات بشأن انتقال محتمل لكاين المرتبط بعقد مع توتنهام حتى عام 2024 ، مع رئيس توتنهام دانيال ليفي لم تكن سهلة.

وأوضح هونيس أن ليفي "ذكي وعلينا أولاً نقله إلى مرحلة حيث سيحدد مبلغًا للصفقة".

وأردف قائلا "إنه يحاول ربح الوقت، إنه محترف محنك، وأنا أقدره كثيرًا. لكن من ناحية أخرى، نحن أنفسنا لم نولد بالأمس".

وذكرت وسائل إعلام ألمانية أن بايرن توصل الى اتفاق مع اللاعب بالفعل، لكن سيتعين عليه دفع حوالي 100 مليون يورو على أمل التوصل إلى اتفاق مع توتنهام الذي لا يبدو حتى الآن على استعداد للتخلي عن أفضل لاعب لديه.

ويدرك توتنهام جيدا انه في حال بقاء كاين في صفوفه هذا الموسم فسيخره خدماته بالمجان الصيف المقبل.

ويبحث بايرن ميونيخ بشدة عن بديل لمهاجمه البولندي السابق روبرت ليفاندوفسكي الذي غادر الصيف الماضي إلى برشلونة الإسباني.

© 2023 AFP