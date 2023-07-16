بطولة ويمبلدون: الإسباني ألكاراس يثأر من الصربي جوكوفيتش ويحرز اللقب لأول مرة

كرة المضرب

هزم الإسباني كارلوس ألكاراس الأول عالميا الأحد الصربي نوفاك جوكوفيتش في نهائي بطولة ويمبلدون، ليحرز لقب هذه المنافسة لأول مرة وهو في عمر العشرين. وهو أصغر لاعب يتوج بالبطولة بعد الألماني بوريس بيكر. وكان جوكوفيتش تغلب على ألكاراس في نصف نهائي رولان غاروس في باريس.

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تفوق كارلوس ألكاراس المصنف الأول عالميا على المخضرم نوفاك جوكوفيتش، وأحرز لقب بطولة ويمبلدون للتنس لأول مرة بعدما خرج منتصرا 1-6 و7-6 و6-1 و3-6 و6-4 اليوم الأحد.

واللقب هو الثاني الكبير لأكاراس بعد تتويجه في بطولة فلاشينغ ميدوز العام الماضي، كما بات ثالث إسباني يتوج على الملاعب العشبية في العاصمة الإنكليزية بعد مانولو سانتانا عام 1966 ورافايل نادال عامي 2008 و2010.

وفاز اللاعب الإسباني البالغ عمره 20 عاما على منافسه الفائز باللقب سبع مرات، ليصبح أصغر لاعب يحرز اللقب منذ أن حصد بوريس بيكر لقبه الثاني من ثلاث في نادي عموم إنكلترا بعمر 18 عاما في 1986.

وحرم ألكاراس جوكوفيتش من معادلة الرقم القياسي في عدد الألقاب في ويمبلدون، البالغ 8 ألقاب، الذي بقي في حوزة السويسري روجيه فيدرر، وكذلك معادلة الرقم القياسي في عدد الألقاب في الغراند سلام في فئتي الرجال والسيدات والموجود بحوزة الأسترالية مارغاريت كورت.

كما ألحق ألكاراس الذي احتفظ بصدارة التصنيف العالمي، بالصربي أول خسارة له على الملعب الرئيسي في ويمبلدون منذ سقوطه أمام التشيكي توماس بيرديخ عام 2013، واضعا حدا لـ34 انتصارا تواليا لمنافسه، وحرمه من الظفر بلقبه الكبير الثالث هذا العام بعد أستراليا ورولان غاروس، في سعيه إلى أن يصبح أول لاعب منذ العام 1969 يرفع كؤوس البطولات الأربع الكبرى في عام واحد.

وكان جوكوفيتش تغلب على ألكاراس في نصف نهائي رولان غاروس في طريقه لإحراز لقبه الثالث في العاصمة الفرنسية، ما أهله إلى الانفراد بالرقم القياسي في عدد الألقاب الكبرى برصيد 23 لقبا بعد أن كان يتساوى مع نادال.

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

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