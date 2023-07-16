بطولة ويمبلدون: ألكاراس يثأر من ديوكوفيتش ويحرز لقبه الكبير الثاني

لندن (أ ف ب) – احرز الاسباني كارلوس الكاراس المصنف اول عالميا باكورة القابه في بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، بثأره من الصربي نوفاك ديوكوفيتش الثاني عندما تغلب عليه 1-6 و7-6 (8-6) و6-1 و3-6 و6-4 الاحد في مباراة نهائية ماراثونية استمرت 4 ساعات و42 دقيقة.

© غلين كيرك / ا ف ب

الاسباني كارلوس الكاراس يرفع كاس بطولة ويمبلدون في كرة المضرب اثر تغلبه على الصربي نوفاك ديوكوفيتش في المباراة النهائية في 16 تموز/يوليو 2023

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واللقب هو الثاني الكبير لاكاراس بعد تتويجه في بطولة فلاشينغ ميدوز العام الماضي، كما بات ثالث اسباني يتوج على الملاعب العشبية في العاصمة الانكليزية بعد مانولو سانتانا عام 1966 ورافايل نادال عامي 2008 و2010.

وبات ألكاراس البالغ من العمر 20 عاما ثالث أصغر لاعب يحرز بطولة ويمبلدون بعد الالماني بوريس بيكر والسويدي بيورن بورغ.

وحرم الكاراس ايضا ديوكوفيتش من معادلة الرقم القياسي في عدد الالقاب في ويمبلدون بالتحديد برصيد 8 القاب الذي بقي في حوزة السويسري روجيه فيدرر، وكذلك معادلة الرقم القياسي في عدد الالقاب في الغراند سلام في فئتي الرجال والسيدات والموجود بحوزة الاسترالية مارغاريت كورت.

كما الحق الكاراس الذي احتفظ بصدارة التصنيف العالمي، بالصربي اول خسارة له على الملعب الرئيسي في ويمبلدون منذ سقوطه امام التشيكي توماس بيرديخ عام 2013 واضعا حدا لـ34 انتصارا تواليا لمنافسه، وحرمه من الظفر بلقبه الكبير الثالث هذا العام بعد أستراليا ورولان غاروس، في سعيه الى أن يصبح أول لاعب منذ العام 1969 يرفع كؤوس البطولات الأربع الكبرى في عام واحد.

وكان ديوكوفيتش تغلب على الكاراس في نصف نهائي رولان غاروس في طريقه لاحراز لقبه الثالث في العاصمة الفرنسية ما اهله الى الانفراد بالرقم القياسي في عدد الالقاب الكبرى برصيد 23 لقبا بعد ان كان يتساوى مع نادال.

وبدأ ديوكوفيتش الاكثر خبرة على الملاعب العشبية المباراة بقوة وتقدم 5-صفر في المجموعة الاولى قبل ان ينهيها 6-1 في 35 دقيقة.

وبدأ الكارس يدخل اجواء المباراة تدريجيا اعتبارا من الشوط الاول عندما كسر ارسال الصربي في مطلع المجموعة الثانية ثم تقدم 2-صفر لكن "دجوكو" رد التحية مباشرة معادلا الارقام 2-2.

وبقي التعادل سيد الموقف حتى خاض اللاعبان شوطا فاصلا تقدم خلاله الصربي 3-صفر لكن الاسباني لحق به معادلا النتيجة 3-3 قبل أن ينهيه في صالحه 8-6 وبالتالي فاز بالمجموعة 7-6.

وتراجع اداء ديوكوفيتش كثيرا في المجموعة الثالثة وارتكب العديد من الاخطاء فاستغلها الاسباني بأفضل ما يكون وحسمها 6-1 علما بان الشوط الرابع وحده استمر حوالي 26 دقيقة.

واستعاد ديوكوفيتش بعضا من تألقه في المجموعة الرابعة وفاز بها 6-3 وفرض مجموعة خامسة حاسمة.

وكانت نقطة التحول في المجموعة الحاسمة في الشوط الثالث عندما كسر الاسباني ارسال الصربي وتقدم 2-1 ثم 3-1 وحافظ على تقدمه حتى أنهاه في صالحه 6-4.

© 2023 AFP