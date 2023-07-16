دوري "إن بي أيه": ليبرون جيمس يعود للقميص رقم 23 تكريما للأسطورة بيل راسل

لوس انجليس (أ ف ب) – أعلن نادي لوس أنجليس ليكرز أن نجمه ليبرون جيمس سيغير رقم قميصه من 6 إلى 23 في موسمه الحادي والعشرين في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين.

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وقال ريتش بول وكيل جيمس لشبكة "إي إس بي إن" إن هذه الخطوة التي أكدها نادي ليكرز مساء السبت على وسائل التواصل الاجتماعي، هي تكريم لأسطورة كرة السلة الأمريكية الراحل بيل راسل الذي تم سحب قميصه رقم 6 العام الماضي بعد وفاته.

وسُمِح للاعبين الذين كانوا يرتدون الرقم 6، مثل جيمس، بمواصلة ارتداء القميص الذي يحمل هذا الرقم. فعل جيمس ذلك موسم 2022-2023 تكريما لراسل، بطل الدوري 11 مرة وأفضل لاعب في الدوري خمس مرات، لكنه قرر إظهار احترامه هذا الموسم باختيار رقم آخر.

وهو رابع تغيير في الدوري لرقم جيمس الذي عاد إلى الرقم 23 والذي ارتداه عندما كان في استهل مسيرته الاحترافية مع كليفلاند كافالييرز، ثم توقف عن ذلك خلال عقدين من عمره في الدوري.

وارتدى جيمس القميص رقم 23 في المدرسة الثانوية وعندما لعب لأول مرة مع فريق كليفلاند كافالييرز. عندما غادر صفوف الأخير إلى ميامي هيت في عام 2010، ارتدى القميص رقم 6 حيث سحب هيت القميص رقم 23 تكريما لأسطورة الدوري مايكل جوردان.

في عام 2014، عندما عاد جيمس إلى فريق كافالييرز، ارتدى مجددا الرقم 23 واحتفظ به حتى عام 2021، عندما عاد إلى الرقم 6 حتى يتمكن زميله الجديد في ليكرز أنتوني ديفيس من الحصول على الرقم 23، وهو رقم لم يأخذه ديفيس في النهاية.

وكان جيمس الذي كان يرتدي الرقم 6 عندما حطم الرقم القياسي في عدد النقاط في تاريخ الدوري الموسم الماضي، أنهى الأربعاء الغموض حول مستقبله وأكد "عدم نيته الاعتزال واستمرار حبه لكرة السلّة"، مشيرا الى أنه سيخوض موسمه الـ21 في الدوري.

وسيبلغ بطل الدوري أربع مرات وأفضل لاعب في الدوري أربع مرات أيضا التاسعة والثلاثين من عمره في كانون الأول/ديسمبر، وقال إنه يود اللعب في الدوري جنبًا إلى جنب مع ابنه بروني الذي من المقرر أن يتم اختياره في درافت العام المقبل.

© 2023 AFP