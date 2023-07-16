طواف فرنسا: الهولندي بويلز بطل المرحلة 15 وفينغيغارد يحتفظ بالقميص الاصفر

Saint-Gervais (فرنسا) (أ ف ب) – فاز الهولندي فاوتر بويلز بالمرحلة الخامسة عشرة للنسخة 110 لطواف فرنسا للدراجات الهوائية، فيما واصل الدنماركي يوناس فينغيغارد حامل اللقب تمسكه بالقميص الأصفر وصدارة الترتيب العام.

© توماس سامسون / اف ب

الهولندي فاوتر بويلز يحتفل بفوزه بالمرحلة الخامسة عشرة من طواف فرنسا للدراجات الهوائية في 16 تموز/يوليو 2023

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وقطع بويلز البالغ من العمر 35 عاما مسافة المرحلة البالغة 179 كلم والرابطة بين لي جيتس ولو بيتيكس بزمن 4:40.45 ساعات محققا فوزه الاول في مشاركاته في الطوافات الكبيرة.

كما هو الفوز الثاني في الطواف لفريقه البحرين الحزين لوفاة دراجه السويسري جينو مادر بسبب سقوطه خلال طواف سويسرا في منتصف حزيران/يونيو الماضي.

وتقدم بويلز على البلجيكي فاوت فان أيرت بفارق 2:08 دقيقة، والفرنسي ماتيو بورغودو بفارق 3 دقائق.

وحل فينغيغارد سابعا عشر بفارق ست دقائق واربع ثوان خلف البطل وحافظ على الصدارة بفارق 10 ثوان امام السلوفيني تادي بوغاتشار الذي انهى مرحلة اليوم في المركز السادس عشر بالتوقيت ذاته للدنماركي.

وسيكون يوم الاثنين راحة للدراجين قبل المرحلة الخامسة عشرة المقررة الثلاثاء ضد الساعة على مسافة 22,4 كلم بين باسي وكومبلو.

ترتيب الخمسة الأوائل في المرحلة الخامسة عشرة:

1- الهولندي فاوتر بويلز 4:40.45 ساعات

2- البلجيكي فاوت فان أيرت بفارق 2:08 دقيقة

3- الفرنسي ماتيو بورغودو بفارق 3 د

4- الأميركي لاوسون كرادوك بفارق 3:10 د

5- الإسباني ميكل لاندا بفارق 3:14 د

- الترتيب العام:

1- الدنماركي يوناس فينغيغارد 62:34.17 ساعة

2- السلوفيني تادي بوغاتشار بفارق 10 ثوان

3- الإسباني كارلوس رودريغيس بفارق 5.21 د

4- البريطاني آدم ييتس بفارق 5.40 د

5- الأسترالي جاي هيندلي بفارق 6.38 د

© 2023 AFP