نتانياهو يغادر المستشفى بعد وعكة صحية

القدس (أ ف ب) – غادر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو المستشفى الأحد وهو في "حالة ممتازة" بعد ليلة قضاها هناك بسبب شعوره بدوار، وذلك على ما أفاد المستشفى ومكتبه.

رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو مترئسا الجلسة الاسبوعية للحكومة في مكتبه في القدس في 18 حزيران/يونيو 2023

إعلان اقرأ المزيد

ونقل نتانياهو (73 عاما) بعد ظهر السبت إلى مركز شيبا الطبي قرب تل أبيب بعد أن أمضى بعض الوقت الجمعة وسط الحر الشديد في بحيرة طبريا في شمال إسرائيل.

بحسب رئيس قسم أمراض القلب في المستشفى الإسرائيلي عامين سيغيف أجرى نتانياهو ليل السبت الأحد "سلسلة من الفحوص وهو في حالة ممتازة".

وقال سيغيف في فيديو "بعد جميع الفحوص التي أجريت ... تبين أن الجفاف سبب دخول (نتانياهو) المستشفى".

واوضح رئيس القسم أنه تم وضع "جهاز هولتر تحت الجلد" بهدف "مواصلة المراقبة المنتظمة" لقلب نتانياهو.

وأكد مكتب رئيس الوزراء أنه "غادر مستشفى شيبا".

نتانياهو الذي أُعيد انتخابه في نهاية العام الماضي، يرأس ائتلافاً يمينياً متشدّداً، وأدّى إصلاحه القضائي المقترح إلى اندلاع تظاهرات أسبوعية منذ كانون الثاني/يناير.

كذلك، يحاكم رئيس الوزراء بتهم فساد ينفيها.

وفي تشرين الأول/أكتوبر، نُقل بنيامين نتانياهو إلى المستشفى خلال الليل. وقال مكتبه في ذلك الحين إنّه شعر بتوعّك أثناء أدائه الصلاة الختامية يوم الغفران.

© 2023 AFP