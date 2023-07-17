السويد تقدّم خطة بقيمة 522 مليون يورو لإعادة إعمار أوكرانيا

ستوكهولم (أ ف ب) – قدّمت الحكومة السويدية الإثنين خطّةً على عدة سنوات لمساعدة وإعادة إعمار أوكرانيا، بقيمة ستة مليارات كرونة اي ما يعادل نحو 522 مليون يورو، بهدف الانضمام في نهاية المطاف إلى الاإتحاد الأوروبي.

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منظمة حقوق الأطفال الهولندية غير الحكومية أكدت أن أطفال أوكرانيا هم الأكثر تضرراً من الغزو الروسي

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وأعلن وزير التجارة الخارجية والمساعدات الدولية يوهان فورسيل خلال مؤتمر صحفي أن 6 مليارات كرونة ستمنح لأوكرانيا في إطار "استراتيجية تاريخية".

وستكون أوكرانيا هذا العام الدولة الأولى المستفيدة من المساعدات السويدية.

وقال فورسيل إن هذا المبلغ لا يشكلّ سوى مبلغ أولي والمبلغ النهائي سيرتفع تدريجيًا.

والهدف هو استعمال هذه الأموال لإعادة إعمار اوكرانيا من أجل الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

واضاف فورسيل "طموحنا ليس أن نعيد إعمار ما كان موجودًا بل بناء شيء جديد ... أكثر خضرة"، مشيرًا إلى أنّ هذه كانت رغبة أوكرانيا ايضًا.

وستستثمر الأموال في البنى التحتية، كالمرافق الصحية والتعليمية. كما سيتم تعزيز وصول أوكرانيا إلى الطاقة المتجددة من خلال هذه الاستراتيجية.

الفكرة هي ايضًا تشجيع التبادل التجاري بين البلدين، إنما في الداخل الأوكراني كذلك من خلال تحفيز ريادة الأعمال ومحاربة الفساد والعمل من أجل مزيد من الشفافية.

منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية في شباط/فبراير 2022، أعلنت السويد عن 4,7 مليار كرونة للمساعدة المدنية والإنسانية، بالإضافة إلى نحو 17 مليار كرونة للمساعدات العسكرية.

واشار فورسيل إلى أنّ "المتوسّط السنوي لهذه الخطة هو أعلى بكثير من ذاك الذي كنًا نقدّمه في الحقبة الماضية لأفغانستان".

© 2023 AFP