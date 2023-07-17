الكأس الذهبية: المكسيك تعزز رقمها القياسي بلقب تاسع بعد فوز قاتل على بنما

لوس انجليس (أ ف ب) – عززت المكسيك رقمها القياسي بعدد ألقاب كأس كونكاكاف الذهبية لكرة القدم، وذلك بتتويج تاسع تحقق الأحد بفوز قاتل على بنما 1-صفر في المباراة النهائية للنسخة السابعة عشرة من البطولة القارية على ملعب "سوفي ستاديوم" في إنغلوود بولاية كاليفورنيا.

سانتياغو خيمينيس يحتفل بتسجيل هدف التقدم والفوز للمكسيك في مرمى بنما خلال نهائي كأس كونكاكاف الذهبية في كرة القدم. إنغلوود، كاليفورنيا، في 16 تموز/يوليو 2023

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وتدين المكسيك بهذا التتويج الذي تحقق على حساب منتخب كان يحلم بلقب أول في البطولة في ثالث نهائي له بعد عامي 2005 و2013، الى البديل مهاجم فينورد روتردام الهولندي سانتياغو خيمينيس الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 88 من المباراة التي كانت حامية الوطيس من ناحية الاندفاع والالتحامات.

ودخل خيمينيس في الدقيقة 85 بدلاً من هنري مارتن ونجح بعد ثلاث دقائق في حسم الفوز لصالح بلاده التي استعادت اللقب من الولايات المتحدة وخرجت منتصرة من النهائي الحادي عشر لها في هذه البطولة التي تجمع بين منتخبات شمال ووسط أميركا والكاريبي (إضافة الى الضيف القطري خلال النسختين الأخيرتين).

وجاء هدف ابن الـ22 عاماً عقب عرضية لبنما الى منطقة جزاء المكسيك عبر ايفان أندرسون، لكن الدفاع اعترضها لتصل الى أوربيلين بينيدا الذي مررها لخيمينيس، فأنطلق بها الأخير وتوغل في منطقة الجزاء متخلصاً من مدافِعَيّن قبل أن يسدد بيسراه في شباك الحارس أورلاندو موسكيرا.

وأطلق الهدف الرابع لخيمينيس في 18 مباراة دولية الاحتفالات الصاخبة في ملعب احتضن قرابة 73 ألف متفرج، حاسماً به اللقب التاسع لبلاده بعد أعوام 1993 و1996 و1998 و2003 و2009 و2011 و2015 و2019.

وتقدمت المكسيك بفارق لقبين على غريمتها الولايات المتحدة التي ودعت النسخة السابعة عشرة من نصف النهائي بالخسارة أمام بنما بركلات الترجيح (1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي)، فيما تأهل "إل تري" الى النهائي بفوزه الكبير على جامايكا 3-0.

© 2023 AFP