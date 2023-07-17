تصنيف المضرب: ألكاراس يعزز صدارته وفوندروشوفا في نادي العشر الأوليات

باريس (أ ف ب) – عزز الإسباني كارلوس ألكاراس صدارته لتصنيف محترفي كرة المضرب بعد فوزه الأحد على الصربي نوفاك ديوكوفيتش في نهائي بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى التي ذهب لقبها عند السيدات لصالح التشيكية ماركيتا فوندروشوفا ما سمح لها دخول نادي العشر الأوليات.

الاسباني كارلوس ألكاراس خلال المؤتمر الصحافي بعد تتويجه بلقب بطولة ويمبلدون لكرة المضرب. ويمبلدون، جنوب غرب لندن، في 16 تموز/يوليو 2023

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وبعد تتويجه الأحد بلقب البطولة الإنكليزية لأول مرة في مسيرته الاحترافية وعلى حساب حامل اللقب، ابتعد ألكاراس بفارق 880 نقطة عن منافسه الصربي، لكن على ابن العشرين عاماً أن يدافع في أيلول/سبتمبر عن ألفين نقطة في بطولة فلاشينغ ميدوز الأميركية التي أحرز لقبها العام الماضي في ظل غياب ديوكوفيتش على خلفية رفضه تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وبقي الروسي دانييل مدفيديف الذي وصل الى نصف نهائي ويمبلدون في أفضل نتيجة له على ملاعب نادي عموم إنكلترا قبل أن ينتهي المشوار على يد ألكاراس، في المركز الثالث أمام النروجي كاسبر رود.

ولم يطرأ أي تعديل على ترتيب المصنفين العشرة الأوائل، فيما حقق الأميركي تومي بول أفضل ترتيب له بصعود ابن الـ26 عاماً مركزاً واحداً الى الرابع عشر على حساب الكرواتي بورنا تشوريتش.

وعاد الألماني ألكسندر زفيريف الى نادي العشرين الأوائل بعدما صعد مركزين وأصبح تاسعا عشر، في حين حقق الروسي رومان سافيولين أكبر قفزة في التصنيف الصادر الإثنين بعدما صعد 49 مركزاً وبات في المرتبة الثالثة والأربعين في أفضل تصنيف له، وذلك نتيجة وصوله الى ربع نهائي ويمبلدون.

كما حقق الأميركي كريستوفر يوبانكس الذي وصل أيضاً الى ربع نهائي البطولة الإنكليزية، أفضل تصنيف له بعدما صعد 12 مركزاً وأصبح في المركز الحادي والثلاثين.

وعند السيدات حيث بقيت الصدارة للبولندية إيغا شفيونتيك رغم خروجها من ربع نهائي البطولة الإنكليزية على يد الأوكرانية إيلينا سفيتولينا، كوفئت فوندروشوفا على انجازها في ويمبلدون وباتت أول لاعبة غير مصنفة تحرز اللقب، بصعودها من المركز الثاني والأربعين الى العاشر لأول مرة في مسيرة ابنة الـ24 عاماً.

وبقيت التونسية أنس جابر التي خسرت النهائي للعام الثاني توالياً وفشلت في إحراز أول ألقابها الكبرى، في المركز السادس لكنها قلصت الفارق الذي يفصلها عن الفرنسية كارولين غارسيا الخامسة الى 19 نقطة.

ونتيجة خروجها من ربع النهائي، تقلص الفارق بين شفيونتيك وملاحقتها البيلاروسية أرينا سابالينكا الى النصف (470 نقطة) نتيجة وصول الأخيرة الى نصف النهائي قبل الخروج على يد جابر.

وحققت سفيتولينا التي شاركت في البطولة ببطاقة دعوة، قفزة كبيرة بصعودها 49 مركزاً وأصبحت سابعة وعشرين، فيما صعدت التشيكية بترا كفيتوفا مركزاً واحداً وباتت ثامنة على حساب اليونانية ماريا ساكاري.

- تصنيف المحترفين:

1. كارلوس ألكاراس (إسبانيا) 9675 نقطة

2. نوفاك ديوكوفيتش (صربيا) 8795

3. دانييل مدفيديف (روسيا) 6520

4. كاسبر رود (النروج) 5005

5. ستيفانوس تسيتسيباس (اليونان) 4850

6. هولغر رونه (الدنمارك) 4825

7. أندري روبليف (روسيا) 4525

8. يانيك سينر (إيطاليا) 3975

9. تايلور فريتز (الولايات المتحدة) 3310

10. فرانسيس تيافو (الولايات المتحدة) 3130

- تصنيف المحترفات:

1. إيغا شفيونتيك (بولندا) 9315 نقطة

2. أرينا سابالينكا (بيلاروس) 8845

3. إيلينا ريباكينا (كازاخستان) 5465

4. جيسيكا بيغولا (الولايات المتحدة) 5395

5. كارولين غارسيا (فرنسا) 4865

6. أنس جابر (تونس) 4846

7. كوكو غوف (الولايات المتحدة) 3390

8. بترا كفيتوفا (الجمهورية التشيكية) 3341 (+1)

9. ماريا ساكّاري (اليونان) 3310 (-1)

10. ماركيتا فوندروشوفا (الجمهورية التشيكية) 3106 (+32)

© 2023 AFP