طواف فرنسا: بوغاتشار يتفهم الشكوك حول المنشطات بسبب سرعة القيادة

سان جرفيه (فرنسا) (أ ف ب) – شاطر السلوفيني تادي بوغاتشار، الاثنين، رأي غريمه في طواف فرنسا للدراجات الهوائية الدنماركي يوناس فينغيغارد بشأن مسألة المنشطات، قائلا إنه يتفهم "الأشخاص الذين يطرحون السؤال" لأننا "نقود بسرعة".

© توماس سامسون / ا ف ب

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يتأخر بوغاتشار بفارق 10 ثوان عن فينغيغارد في الترتيب العام بعد سلسلة من المعارك الشرسة في مراحل الصعود الأكثر تطلبًا، حطّما خلالها الأرقام القياسية للسرعة.

خلال يوم الاثنين المخصص للراحة، عقد بوغاتشار مؤتمرًا صحافيًا طُرح فيه موضوع المنشطات.

قال السلوفيني "يُطرح عليّ هذا السؤال كل عام في الطواف. لا أرى أي اختلاف عن السنوات الأخرى. نقود بسرعة، في كل مرحلة نعطي أقصى ما لدينا. أتفهم الأشخاص الذين يطرحون السؤال بسبب ما حدث في الماضي ويشعرون بالقلق، أتفهم ذلك تمامًا".

يوم الأحد، بعد أن حطّم الدراجان الرقم القياسي للبريطاني كريس فروم في منطقة لو بيتيكس، الصعود الاخير في المرحلة، واجه فينغيغارد وسائل الإعلام والشكوك.

قال الدنماركي "أنا أفهم تمامًا ويجب أن تراودنا الشكوك بسبب ما حدث في الماضي وإلا سيحدث مرة أخرى. نعم، نسير بسرعة ونحطم الأرقام القياسية، لذا من الجيد أن يطرح المشجعون أسئلة حول ذلك".

عانت رياضة ركوب الدراجات من فضائح تعاطي المنشطات على مر السنين.

جُرد الاميركي لانس أرمسترونغ من ألقابه السبعة في طواف فرنسا بسبب تعاطي المنشطات، كما حال مواطنه فلويد لانديس والإسباني ألبرتو كونتادور اللذين جُردا من ألقاب عدة للأمر عينه.

© 2023 AFP