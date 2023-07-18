إصابة جنديين سوريين في قصف صاروخي إسرائيلي استهدف محيط دمشق (سانا)

دمشق (أ ف ب) – شنت إسرائيل هجمات صاروخية استهدفت في وقت مبكر الأربعاء مناطق في محيط دمشق، ما أسفر عن إصابة جنديين سوريين، وفق ما أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).

© ستر / ا ف ب/ارشيف

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وأحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان عشرين هجوما لاسرائيل على سوريا حتى الآن منذ بداية العام 2023.

وذكرت وكالة "سانا" نقلا عن مصدر عسكري أنه "حوالى الساعة 00,25 من فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه شمال الجولان السوري المحتل مستهدفا بعض النقاط في محيط دمشق".

أضاف المصدر "أدى العدوان إلى إصابة عسكريين اثنين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية"، مضيفا "تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها".

ونشرت سانا صورا ومقاطع فيديو لما زعمت أنه صاروخ تم اعتراضه.

من جهته أفاد المرصد السوري أن "صواريخ إسرائيلية استهدفت مواقع عسكرية قرب مطار الديماس ومنطقة الصبورة، حيث تتواجد في المنطقة كتائب الفرقة الرابعة ومستودعات لحزب الله اللبناني".

أضاف أن القصف "أدى إلى اندلاع النيران في المواقع المستهدفة، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن".

وأدت ضربات إسرائيلية في سوريا إلى مقتل اثنين من أفراد الحرس الثوري في أواخر آذار/مارس الماضي، وفق المرصد الذي يتخذ من لندن مقرا.

واستهدفت الغارات الإسرائيلية الأخيرة أيضا قاعدة للدفاع الجوي في القدموس بمحافظة طرطوس شمال غرب حمص، ما أسفر عن تدمير الموقع في القرية.

وشنت إسرائيل خلال الأعوام الماضية مئات الضربات الجوّية في سوريا، طالت مواقع للجيش السوري وأهدافاً إيرانيّة وأخرى لحزب الله اللبناني بينها مستودعات أسلحة وذخائر في مناطق متفرّقة.

ونادرا ما تؤكد إسرائيل تنفيذ ضربات في سوريا لكنها تكرر أنها ستواصل تصديها لما تصفه بمحاولات إيران ترسيخ وجودها العسكري في سوريا.

© 2023 AFP