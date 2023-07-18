النصر يتعاقد مع العاجي الدولي سيكو فوفانا

ليل (فرنسا) (أ ف ب) – سيدافع قائد لنس الفرنسي العاجي الدولي سيكو فوفانا عن الوان نادي النصر السعودي الموسم المقبل كما اعلن الناديان رسميا الثلاثاء على مواقع التواصل الاجتماعي من دون الكشف عن قيمة العقد او مدته.

© جان فرانسوا مونييه / ا ف ب

لاعب وسط لنس العاجي سيكو فوفانا (يسار) خلال مباراة فريقه لنس ضد لوريان في الدوري الفرنسي. انضم فوفانا رسميا الى نادي النصر السعودي. 21 ايار/مايو 2023

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وكتب النصر الذي يضم في صفوفه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على حسابه على تويتر "سيكو هنا" ليؤكد انضمام لاعب الوسط رسميا الى صفوفه.

في المقابل نشر فوفانا شريطا مصورا توجه فيه الى انصار لنس بقوله على انستغرام "اغادركم مع شعوري بأني قمت بعملي على افضل وجه".

اما لنس فقال في بيان "عروض سيكو فوفانا ستبقى الى الابد في قلوب جميع انصار النادي" مشيرا الى ان اللاعب الذي خاض في صفوفه 112 مباراة سجل خلالها 21 هدفا.

وبالاضافة الى تواجد رونالدو في صفوف النصر، يضم فريق العاصمة السعودية ايضا كل من الحارس الكولومبي دافيد اوسبينا والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش.

© 2023 AFP