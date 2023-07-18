بطولة إنكلترا: البرازيلي وليان يقرر البقاء مع فولهام لموسم آخر

لندن (أ ف ب) – قرر لاعب الوسط البرازيلي المخضرم وليان البقاء مع فولهام لموسم 2023-2024 من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم مع خيار التمديد لعام إضافي، وفق ما أعلن النادي اللندني ليل الإثنين.

البرازيلي وليان خلال مباراة لفولهام ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنكليزي لكرة القدم. لندن، في 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2022

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ووصل ابن الـ34 عاماً الى نهاية العقد الذي وقعه مع فولهام في أيلول/سبتمبر 2022 وبدا في طريقه للرحيل، لاسيما بعدما زار مركز تمارين نوتنغهام فورست الأسبوع الماضي.

لكن اللاعب السابق لتشلسي وأرسنال اتخذ قراره بالبقاء مع الفريق الذي أنهى الموسم الماضي من الدوري الممتاز في المركز العاشر بقيادة المدرب البرتغالي ماركو سيلفا وبمساهمة فعالة من وليان الذي خاض 27 مباراة في "برميرليغ" مع الفريق وسجل له خمسة أهداف.

ونقل موقع النادي عن وليان قوله "أنا سعيد بالتوقيع مع فولهام لعام آخر"، مضيفاً "سعيد بمواصلة العمل الذي قمت به الموسم الماضي مع جميع زملائي والنادي بأكمله. أعتقد أنه فريق قادر حتى على تحقيق نتيجة أفضل هذا الموسم".

وحل وليان في الدوري الإنكليزي الممتاز عام 2013 حيث دافع عن الوان تشلسي حتى 2020 قبل الانتقال الى الجار اللدود أرسنال بعقد لثلاثة أعوام لم يكمل منه سوى موسم واحد قبل الانفصال عن "المدفعجية" لأنه "عاش أسوأ فترة في حياتي كمحترف".

عاد وليان في آب/أغسطس 2021 الى فريق بداياته الكروية كورنثيانز بعقد يمتد حتى كانون الأول/ديسمبر 2023 لكنه لم يكمله أيضاً وقرر الرحيل في آب/أغسطس 2022 بسبب تهديدات تلقاها على وسائل التواصل الاجتماعي.

وخلال مشواره الإنكليزي حتى الآن، أحرز وليان ألقاب الدوري عامي 2015 و2017 والكأس عام 2018 وكأس الرابطة عام 2015 والدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" عام 2019، وجميعها بألوان تشلسي، علماً أن مشواره الأوروبي بدأ عام 2007 مع شاختار دانييتسك الأوكراني حيث بقي حتى 2013 قبل الانتقال الى أنجي محج قلعة الروسي في كانون الثاني/يناير من ذلك العام.

لكن المشوار مع الفريق الروسي انتهى في آب/أغسطس من العام ذاته بسبب أزمة مالية دفعت النادي الذي تم حله نهائياً عام 2022 بقرار من السلطات الرياضية في روسيا بسبب فشله في الحصول على رخصة ممارسة كرة القدم من الاتحاد المحلي للعبة، الى بيع معظم لاعبيه.

© 2023 AFP