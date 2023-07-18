بطولة إنكلترا: مانشستر يونايتد يقترب من ضم الحارس أونانا من إنتر (تقارير)

مانشستر (المملكة المتحدة) (أ ف ب) – اقترب مانشستر يونايتد الانكليزي من التعاقد مع الحارس الكاميروني الدولي أندريه أونانا من إنتر الايطالي، وفق ما أفادت عدة تقارير بريطانية الثلاثاء.

© ماركو بيرتوريلو / ا ف ب

اقترب الحارس الكاميروني أندريه أونانا من مانشستر يونايتد قادمًا من إنتر

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لعب أونانا البالغ من العمر 27 عامًا دورًا محوريًا في وصول إنتر الى نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم المنصرم حيث خسر بصعوبة امام مانشستر سيتي الانكليزي (1-0).

لعب الحارس سابقًا تحت إشراف مدرب يونايتد الحالي الهولندي إريك تن هاغ عندما كانا سويًا في أياكس أمستردام.

أشارت تقارير الى ان الكاميروني الدولي سيصل الى ملعب أولد ترافورد مقابل 47 مليون جنيه استرليني (61 مليون دولار، 55 مليون يورو) وسيوقع على عقد لمدة خمس سنوات ليخلف الاسباني دافيد دي خيا.

سيدفع الشياطين الحمر مبلغ أوّلي قدره 51 مليون يورو مع أربعة ملايين إضافات وفق أدائه مع الفريق.

غادر دي خيا في وقت سابق من الشهر الحالي بعد 12 عامًا في يوتايتد، وعانى في فلسفة تن هاغ الذي وصل صيف العام الماضي والتي تتمثل ببناء اللعب من الخلف، في حين يبدو أونانا مناسبًا لتكتيك الهولندي.

انضم الكاميروني الى برشلونة الاسباني في سن الرابعة عشرة بعد أن تم رصده في أكاديمية مواطنه صامويل ايتو في موطنه.

بعد أن أخفق في الارتقاء الى الفريق الاول، انضم الى أياكس في 2015 وحقق معه لقب الدوري الهولندي ثلاث مرات بإشراف تن هاغ.

ومع ذلك، فقد اهتزت مسيرته مؤقتًا في عام 2021 بسبب تناوله مادة محظورة. زعم أنه تناول عن طريق الخطأ دواءً موصوفًا لزوجته وتم تخفيض ايقافه من عام إلى تسعة أشهر بعد الاستئناف في محكمة التحكيم الرياضة.

انضم الى إنتر بصفقة حرة صيف العام الماضي بعد انتهاء عقده مع أياكس.

شارك في 24 مباراة في الدوري الايطالي بعد أن تشارك المركز مع السلوفيني سمير هندانوفيتش، ولكنه كان حامي العرين الرئيسي في دوري الابطال محافظًا على نظافة شباكه 8 مرات في 13 مباراة ليساهم في قيادة إنتر الى النهائي للمرة الاولى منذ 13 عامًا.

© 2023 AFP