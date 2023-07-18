مونديال السيدات: الملاعب العشرة

سيدني (أ ف ب) – ينطلق مونديال السيدات 2023 في كرة القدم في 20 تموز/يوليو في أستراليا ونيوزيلندا. تلقي وكالة فرانس برس نظرة على الملاعب العشرة التي تستضيف المباريات الـ62.

© ديفيد غراي / ا ف ب

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أستراليا

ستاديوم أستراليا، سيدني (83 ألف متفرّج)

هو الملعب الرئيس في البطولة. يُعرف أيضاً بالاستاد الأولمبي، بعد بنائه كتحفة مركزية لاستضافة أولمبياد سيدني 2000. سيحتضن مباراة في اليوم الأول من النهائيات بين أستراليا وإيرلندا في 20 تموز/يوليو، والنهائي بعدها بشهر.

يقع في غرب المدينة وهو الملعب البيتي لناديي كانتربيري بولدوغز وساوث سيدني رابيتوهز للروغبي، وقد استضاف العديد من الأحداث الرياضية الكبرى منذ افتتاحه في 1999.

سيدني فوتبول ستاديوم (42.500 متفرجاً)

أُكمل العمل بهذا الملعب الجديد في مور بارك العام الماضي، ليحل بدلاً من الملعب القديم أليانز ستاديوم في الموقع عينه الذي استضاف ملعباً رياضياً منذ 1903.

يقع بجانب استاد سيدني للكريكيت الشهير، ويستخدم غالباً لكرة القدم، الروغبي ليغ، الروغبي يونيون وقاعة للحفلات الغنائية. سيستضيف ست مباريات.

ملبورن ريكتانغولار ستاديوم (25 ألف متفرّج)

يُعرف أيضاً باسم "أيمي بارك" AAMI Park، ويقع في محيط يتضمن استاد ملبورن للكريكيت وملبورن بارك التي تحتضن بطولة أستراليا المفتوحة للتنس.

على مقربة من وسط المدينة، يستضيف هذا الملعب ست مباريات، بينها لقاء صاحبة الأرض أستراليا مع كندا في المجموعة الثانية.

بريزبين ستاديوم (52.500 متفرّج)

يُعرف راهناً بملعب سانكورب وسابقاً لانغ بارك، هو المنشأة الرياضية والترفيهية الأساسية في المدينة.

يستضيف هذا الملعب المكنّى "المرجل" ثماني مباريات بينها ربع النهائي ومباراة تحديد المركز الثالث، بالاضافة إلى المباراة الأولى لإنكلترا بطلة أوروبا ضد هايتي.

بيرث ريكتانغولار ستاديوم (14 ألف متفرّج)

على بعد رمية حجر من نهر سوان، كان شكل هذا الملعب الحديث بيضاوياً في السابق، لكنه بات الملعب الوحيد المستطيل في المدينة ومركز نادي بيرث غلوري ضمن دوري الدرجة الأولى في كرة القدم.

يشهد معركة المجموعة الرابعة بين الدنمارك والصين بطلة آسيا في 22 تموز/يوليو، قبل استقبال أربع مباريات أخرى.

هيندمارش ستاديوم، أديلايد (13.300 متفرّج)

هو مقرّ كرة القدم في جنوب أستراليا منذ 1960. خضع لعملية جراحية كبيرة ليكون قابلاً لاستضافة كأس العالم، من بينها سقف جديد فوق المدرّج الشرقي.

استضاف مباريات كثيرة في الدوري الأسترالي لكرة القدم، وكان أحد المواقع المهمّة في أولمبياد سيدني 2000. ستقام عليه خمس مباريات في أربع مجموعات، ومباراة في دور الـ16.

نيوزيلندا

إيدن بارك، أوكلاند (50 ألف متفرّج)

كان الملعب الوطني في نيوزيلندا مقراً لرياضتَي الكريكيت والروغبي لأكثر من 100 سنة وشهد العديد من اللحظات التاريخية، بينها نهائيات بطولة العالم للروغبي في 1987 و2011.

يستقبل المباراة الافتتاحية للبطولة بين نيوزيلندا والنروج. في المجمل، سيستقبل تسع مباريات، بينها واحدة في نصف النهائي.

ويلينغتون ستاديوم (34.500 متفرّج)

يقع على ضفاف ميناء ويلينغتون ويُعرف أيضاً بـ"سكاي ستاديوم". افتُتح في العام 2000 وهو مقرّ فريق ويلينغتون هاريكاينز للسوبر روغبي.

سيستقبل تسع مباريات بينها واحدة في ربع النهائي، بالاضافة إلى مواجهة قوية بين الولايات المتحدة وهولندا في إعادة لنهائي 2019 عندما فازت الأميركيات 2-0.

دونيدين ستايدوم (30 ألف متفرّج)

على مقربة من ميناء أوتاغو الرائع، يُعدّ أول ملعب مغلق بالكامل في العالم مزوّد بعشب طبيعي.

افتُتح في 2011 ويُعرف أيضاً باسم "فورسايث بار ستاديوم". هو مقرّ فريق أوتاغو هايلاندرز للسوبر روغبي. سيستضيف ست مباريات، بدءاً من مواجهة الفيليبين وسويسرا في 21 تموز/يوليو.

وايكاتو ستاديوم، هاميلتون (25 ألف متفرّج)

هو المقرّ الروحي للروغبي في جزيرة هاميلتون الشمالية. استقبل مباراتين في الملحق القاري في شباط/فبراير.

قريب من وسط المدينة، سيستضيف خمس مباريات بدءا من مواجهة المجموعة الثالثة بين زامبيا واليابان بطلة العالم عام 2011 في 22 تموز/يوليو.

© 2023 AFP