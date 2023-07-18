مونديال السيدات: شرح قرار "في أيه آر" للجمهور يهدف الى "المزيد من الشفافية"

سيدني (أ ف ب) – ستكون كأس العالم للسيدات في كرة القدم التي تستضيفها أستراليا ونيوزيلندا اعتباراً من الخميس، على موعد مع جديد في التحكيم يتمثل بشرح قرارات حكم الفيديو المساعد (في ايه آر) في الوقت الفعلي للجمهور والمتابعين خلف شاشات التلفزة، وذلك من أجل "المزيد من الشفافية" بحسب رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الدولي.

© ان-كريستين بوجولا / ا ف ب/ارشيف

رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الايطالي بييرلويجي كولينا خلال مؤتمر صحافي في الدوحة عشية انطلاق مونديال قطر في 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2022

إعلان اقرأ المزيد

وسيتم استخدام هذا المفهوم لأول مرة في بطولة كبرى بعدما اختُبِرَ في كأس العالم للأندية للرجال في المغرب هذا العام وكأس العالم تحت 20 عاماً للرجال في الأرجنتين الشهر الماضي.

وقال رئيس لجنة الحكام في "فيفا" الإيطالي بييرلويجي كولينا للصحافيين عشية انطلاق النهائيات التي تستضيفها أستراليا ونيوزيلندا حتى 20 آب/أغسطس، إن ردود الفعل حيال هذه التجربة كانت إيجابية، مضيفاً "نريد أن نعطي مزيداً من الشفافية ومزيداً من التفهم للقرار الذي يتخذه الحكم".

وتابع "لقد تدرب الحكام هنا في سيدني" على استخدام التقنية و"الأمور تسير على ما يرام. نحن واثقون جداً من أن هذه الأداة الجديدة ستكون إيجابية جداً".

ولطالما طالب المشجعون بمزيد من الشفافية بشأن قرارات حكم الفيديو المساعد (في أيه آر).

سيقوم حكام المباريات في نهائيات أستراليا ونيوزيلندا بمراجعة شاشة بجانب الملعب قبل نقل قرارهم وسببه واللاعبين المعنيين بالقرار في وصفٍ موجزٍ للحادث من خلال نظام مخاطبة الجمهور عبر ميكروفون موجود على القميص.

وأقر كولينا أن الحكام قلقون من مسألة شرح ما حصل باللغة الإنكليزية لأنها ليست اللغة الأم للكثيرين منهم، مما يزيد الضغط عليهم.

وقال في هذا الصدد "في أي شيء هناك إيجابيات وسلبيات. بعدها، سنناقش وننظر بما هو الأفضل للمستقبل".

كما صدرت تعليمات للحكام بالتشدد في مسألة إضاعة الوقت في هذه النهائيات.

© 2023 AFP