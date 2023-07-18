ميسي يخوض أول حصة تدريبية في صفوف إنتر ميامي

Fort Lauderdale (الولايات المتحدة) (أ ف ب) – شارك النجم الارجنتيني ليونيل ميسي في اول حصة تدريبية مع زملائه الجدد في فريقه إنتر ميامي الثلاثاء.

النجم الارجنتيني ليونيل ميسي (الثاني من اليسار) مشاركا في اول حصة تدريبية له مع فريقه الجديد إنتر ميامي الاميركي. 18 تموز/يوليو 2023

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وصل ميسي الى ملعب تدريب إنتر ميامي في الساعة التاسعة صباحا بتوقيت ولاية فلوريدا وسط حرارة مرتفعة بلغت 30 درجة مئوية.

حظي ميسي وزميله السابق في برشلونة الاسباني سيرجيو بوسكيتس باحتفال كبير لدى دخولهما ارضية الملعب حيث وقف زملاؤهم الجدد على الجهتين وهم يصفقون محتفلين بتواجدهما.

شوهد النجم الارجنتيني يتحدث الى الفنزويلي الدولي جوزيف مارتينيس الذي سيكون شريكه في خط هجوم إنتر ميامي.

تابع الحصة التدريبية اكثر من 200 من رجال الاعلام في حين لم يكن العدد يتخطى اكثر من 10 صحافيين في السابق.

وتم تقديم ميسي رسميا الى وسائل الاعلام الاحد الى جانب النجم الانكليزي السابق ديفيد بيكهام احد مالكي النادي الاميركي ومن المتوقع ان يخوض مباراته الرسمية الاولى يوم الجمعة المقبل.

ويحتل ميامي المركز الاخير في الدوري الاميركي لكرة القدم وسيواجه كروس اسول المكسيكي في 21 الحالي في مسابقة "كأس الدوريين" التي ينظمها الاتحادان الاميركي والمكسيكي.

ولم تتأكد مشاركة ميسي اساسيا في هذه المباراة ام انه سيدخل خلالها في الوقت الذي طالب مدربه ومواطنه خيراردو "تاتا" مارتينو انصار النادي بالصبر لكي يصبح الارجنتيني جاهزا بدنيا للمشاركة.

ولم يخض ميسي اي مباراة منذ مشاركته الاخيرة في صفوف فريقه السابق باريس سان جرمان الفرنسي في الرابع من حزيران/يونيو الماضي.

بات ميسي أبرز اسم على الإطلاق ينتقل الى الدوري الاميركي منذ الجوهرة البرازيلية بيليه الذي وصل الى نيويورك كوزموس في عام 1975.

من المتوقع أن يساهم وصوله في تعزيز عدد المشتركين الجدد في البطاقة الموسمية للدوري الأميركي على منصة آبل تي في. كما ارتفعت أسعار تذاكر المباريات التي من المحتمل أن يشارك فيها.

يذكر انه خلافا للبطولات الاوروبية، فان الدوري الاميركي يبدأ في شباط/فبراير وينتهي اواخر ترين الاول/اكتوبر ثم تخوض الفرق ادوار البلاي اوف قبل خوض المباراة النهائية في 9 كانون الاول/ديسمبر.

وعلى الرغم من احتلال ميامي المركز الاخير في الدوري، فإنه لا يزال يملك الامل في بلوغ الادوار الاقصائية شرط ان يكون لميسي تأثير كبير في ذلك.

© 2023 AFP