"أن بي ايه": نتس وكافالييرز يلتقيان في باريس مطلع العام المقبل

باريس (أ ف ب) – أعلنت رابطة دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين "ان بي ايه" الأربعاء أن فريقي بروكلين نتس وكليفلاند كافالييرز سيلتقيان في ملعب "أكور أرينا" في بيرسي في "مباراة باريس" في 11 كانون الثاني/يناير المقبل، في ثالث تجربة تنظيم لقاء في الدوري العادي في العاصمة الفرنسية.

لاعب كليفلاند كافالييرز دونوفان ميتشل (يمين) يحاول سجيل سلة أمام لاعب فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز جورج نيانغ خلال مباراة الفريقين في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين في 15 شباط/فبراير 2023

إعلان اقرأ المزيد

وقال الرجل الثاني في رابطة الدوري مارك تايتوم "هذه المباراة (...) ستعزز الزخم المذهل حول كرة السلة والدوري الاميركي للمحترفين في فرنسا وفي جميع أنحاء المنطقة".

وتملك فرنسا العديد من اللاعبين الممارسين في الدوري الاميركي أكثر من أي دولة أخرى خارج أمريكا الشمالية حسب الرابطة، آخرهم فيكتور ويمبانياما المنتقل الى صفوف سان أنطونيو سبيرز، وبلال كوليبالي المنضم الى واشنطن ويزاردز.

وأضاف "ستطرح التذاكر للبيع في تاريخ لاحق" لم يتم الكشف عنه بعد.

وهذه هي المرة الثالثة خلال أربع سنوات التي تستضيف فيها صالة باريس-بيرسي مباراة ضمن الموسم العادي للدوري الاميركي. فاز شيكاغو بولز على ديترويت بيستونز (126-108) في كانون الثاني/يناير الماضي، وفاز ميلووكي باكس ونجمه اليوناني يانيس أنتيتوكونمو على تشارلوت هورنتس (116-103) في كانون الثاني/يناير 2020.

وقال المدير العام لبروكلين نتس شون ماركس في بيان صحافي "سيستفيد لاعبونا ومدربونا بشكل كبير من تجربة الانغماس في ثقافة باريس الغنية خارج الملعب".

من جهته، قال رئيس كافالييرز كوبي التمان "ستوفر هذه الفرصة الفريدة للاعبين والمدربين والأجهزة الفنية والإدارية والطبية والعائلات تجربة في ثقافة مختلفة".

ولعب نتس في باريس عام 2008 عندما كان لا يزال يمثّل مدينة نيو جيرسي. واجه آنذاك ميامي هيت في بيرسي في مباراة اعدادية للموسم وبعدها بثلاثة أيام في لندن، وحقق الفوز في كلتا المباراتين.

في المقابل، سيخوض كليفلاند مباراته الاولى في أوروبا.

وأنهى كافالييرز ونتس الموسم الماضي في المركزين الرابع والسادس تواليا في المنطقة الشرقية، وخرجا من الدور الأول للبلاي أوف، الأول على يد نيويورك نيكس، والثاني على يد فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز.

وتنظم رابطة الدوري الاميركي منذ التسعينيات مباريات ضمن الموسم العادي خارج الولايات المتحدة وكندا في إطار "المباريات العالمية"، أولاً في اليابان والمكسيك، ثم في أوروبا، بالإضافة إلى مباريات إعدادية أو جولات ترويجية أقيمت في الثمانينيات.

© 2023 AFP