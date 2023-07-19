أونانا يؤكد أن فرصة اللعب لمانشستر يونايتد "لا تُقاوم"

ميلانو (أ ف ب) – أكد حارس المرمى الكاميروني الدولي أندريه اونانا أنه لم يتمكن من مقاومة فرصة اللعب لصالح مانشستر يونايتد الانكليزي قادمًا من إنتر الايطالي، وذلك في مقابلة لصحيفة "كورييري ديلو سبورت" الرياضية بُثت الاربعاء.

© ماركو بيرتوريلو / ا ف ب

اقترب الحارس الكاميروني أندريه أونانا من مانشستر يونايتد قادمًا من إنتر

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ويستعد اونانا للانضمام الى مانشستر يونايتد بصفقة تقدر بـ55 مليون يورو بعد ان وصل الى إنتر الموسم الماضي بصفقة حرة وتألق في صفوفه وقاده الى نهائي دوري ابطال اوروبا.

وقال اونانا (27 عامًا) في حديث للصحيفة الايطالية "اريد فعلا بدء هذه المغامرة المثيرة مع مدرب أعتبره شخصيًا مايسترو".

ولعب الحارس سابقًا تحت إشراف مدرب يونايتد الحالي الهولندي إريك تن هاغ عندما كانا سويًا في أياكس أمستردام وحققا لقب الدوري ثلاث مرات.

وأضاف "سألعب في دوري عظيم ولنادٍ عريق يملك تاريخًا كبيرًا كما كانت الحال مع إنتر".

وتابع "من المهم جدًا أن تكون صريحًا وتخبر العالم الحقيقية. انا من الاشخاص الذين يعشقون التحديات، واللعب في الدوري الانكليزي الممتاز في ناد مثل يونايتد لا يمكن مقاومته".

انضم الكاميروني الى برشلونة الاسباني في سن الرابعة عشرة بعد أن تم رصده في أكاديمية مواطنه صامويل ايتو في موطنه.

بعد أن أخفق في الارتقاء الى الفريق الاول، انضم الى أياكس في 2015 وحقق معه لقب الدوري الهولندي ثلاث مرات بإشراف تن هاغ.

ومع ذلك، فقد اهتزت مسيرته مؤقتًا في عام 2021 بسبب تناوله مادة محظورة. زعم أنه تناول عن طريق الخطأ دواءً موصوفًا لزوجته وتم تخفيض ايقافه من عام إلى تسعة أشهر بعد الاستئناف في محكمة التحكيم الرياضة.

انضم الى إنتر بصفقة حرة صيف العام الماضي بعد انتهاء عقده مع أياكس.

شارك في 24 مباراة في الدوري الايطالي بعد أن تشارك المركز مع السلوفيني سمير هندانوفيتش، ولكنه كان حامي العرين الرئيسي في دوري الابطال محافظًا على نظافة شباكه 8 مرات في 13 مباراة ليساهم في قيادة إنتر الى النهائي للمرة الاولى منذ 13 عامًا قبل أن يخسر ضد مانشستر سيتي الانكليزي (1-0).

© 2023 AFP