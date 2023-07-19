البوليساريو: اعتراف إسرائيل بسيادة المغرب على الصحراء الغربية "لا قيمة له"

الجزائر (أ ف ب) – اعتبرت جبهة البوليساريو التي تسعى مدعومة من الجزائر لإقامة دولة مستقلة في الصحراء الغربية أنّ قرار إسرائيل "الاعتراف بسيادة المغرب" على هذه المنطقة المتنازع عليها "لا قيمة له".

© رياض قرمدي / ا ف ب/ا ف ب

عناصر أمن صحراويون قرب مخيم لاجئين يبعد نحو 170 كلم جنوب شرق مدينة تندوف الجزائرية في 14 كانون الثاني/يناير 2023

إعلان اقرأ المزيد

وقالت "وزارة الإعلام" الصحراوية في بيان نشرته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية إنّ "هذا القرار، من إسرائيل أو من غيرها، لا قيمة قانونية ولا سياسية له".

وأضاف البيان أنّ القرار الإسرائيلي "لن يزيد الشعب الصحراوي الا إصراراً على مواصلة كفاحه الوطني في مختلف الجبهات".

والإثنين، أعلن الديوان الملكي المغربي أنّ الدولة العبرية قرّرت "الاعتراف بسيادة المغرب" على أراضي الصحراء الغربية، مشيراً إلى رسالة بهذا الصدد وجّهها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو. وأكّد مكتب نتانياهو لوكالة فرانس برس فحوى الرسالة.

وفي بيانها، حذّرت البوليساريو من "التداعيات الخطيرة المترتّبة عن التحالف الإسرائيلي–المغربي، والسعي لاستغلال الحرب في الصحراء الغربية لتطبيق أجندات تخريبية مشتركة، أمنية وعسكرية، تهدف إلى زعزعة أمن واستقرار منطقة شمال إفريقيا والساحل عموماً".

وندّدت الجبهة باعتراف "الكيان الصهيوني بالسيادة المزعومة للمغرب على الصحراء الغربية، آخر مستعمرة في إفريقيا"، مؤكّدة أنّ "هذا +اللا حدث+ بامتياز، يشكّل خطوة جديدة في إطار أبخس وأبشع أنواع المقايضة".

واعتبرت أنّ هذا الاعتراف "لا يشكّل أيّ مكسب لدولة الاحتلال المغربية، بل هو إدانة واضحة لها من خلال تأكيد تحالف الدولتين النشاز، المحتلّتين عسكرياً للصحراء الغربية وفلسطين".

ورأت أيضاً أنّ القرار الإسرائيلي "يحمل في طيّاته استهزاءً واستهتاراً بمشاعر الملايين من أبناء الشعب المغربي الشقيق الذين يحملون فلسطين والقدس في قلوبهم".

والصحراء الغربية مستعمرة إسبانية سابقة يسيطر المغرب على 80 بالمئة من أراضيها ويقترح منحها حكماً ذاتياً تحت سيادته، في حين تدعو الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب "بوليساريو" إلى إجراء استفتاء لتقرير المصير.

وأتى القرار الإسرائيلي المؤيد للرباط في سياق استمرار التوتر بين المغرب وجارته الجزائر التي قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع المملكة في صيف 2021.

ويقع في صلب هذه التوترات النزاع حول الصحراء الغربية التي يخوض المغرب وجبهة بوليساريو نزاعاً حول مصيرها منذ العام 1975.

وتعمل المملكة المغربية وإسرائيل على تمتين علاقاتهما منذ تطبيعها في أواخر العام 2020 عبر اتّفاق ثلاثي، تضمّن أيضاً اعتراف الولايات المتّحدة بسيادة المغرب على الصحراء الغربية.

© 2023 AFP