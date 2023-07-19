المحكمة الدستورية التايلاندية تعلق عضوية بيتا في البرلمان

بانكوك (أ ف ب) – علّقت المحكمة الدستورية في تايلاند الأربعاء عضويّة رئيس الوزراء الإصلاحي بيتا ليمجارونرات بانتظار التحقيق في قضية بشأن مخالفات ارتكبها.

© ليليان سوانرومبفا / اف ب/ارشيف

المرشح لمنصب رئيس وزراء في تايلاند بيتا ليمجارونرات في البرلمان في بانكوك في 04 تموز/يوليو 2023

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وتتعلق القضية بامتلاك بيتا لأسهم في قناة تلفزيونية أثناء الحملة الانتخابية، في مخالفة للقانون.

ويمكن أن تبعد هذه القضية بيتا عن الحياة السياسية لمدة 20 عامًا. وعلى الرغم من ذلك يبقى بإمكانه الترشح لمنصب رئيس الوزراء.

وكان بيتا ليمجورنرات أكد الإثنين أنه يسعى لكسب أصوات جديدة قبل يومين من محاولة ثانية وأخيرة لتولي منصب رئيس وزراء تايلاند بعد فشله في أول تصويت بسبب معارضة أعضاء في مجلس الشيوخ موالين للجيش.

ويخضع لملاحقات قضائية في قضيتين منفصلتين، فهو متهم بارتكاب مخالفات في ملف ترشحه والسعي الى إطاحة النظام الملكي.

ربيو-تاك/م د/اا

© 2023 AFP