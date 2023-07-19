بطولة ايطاليا: انتر يضمّ كوادرادو وسط غضب جماهيره

ميلانو (أ ف ب) – وقّع الجناح الدولي الكولومبي خوان كوادرادو مع انتر ميلان، حسب ما اعلن النادي الايطالي لكرة القدم الاربعاء وسط غضب عارم لجماهير نيراتسوري على وصوله من الغريم اللدود يوفنتوس المنتهي عقده معه هذا الصيف.

© كريستينا كيسلر / ا ف ب/ا ف ب/ارشيف

الكولومبي خوان كوادرادو يتابع كرة برأسه في المباراة ضد اشبيلية الاسباني في إياب نصف نهائي الدوري الاوروبي في اشبيلية في 18 ايار/مايو 2023

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وقال إنتر في بيان إن اللاعب البالغ من العمر 35 عامًا وقع عقدًا لمدة عام واحد مع النادي بعد ثماني سنوات في يوفنتوس، فاز خلالها بخمسة ألقاب للدوري ووصل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2017.

وقال كوادرادو في تغريدة على حساب النادي "أنا سعيد جدا. أشكر الله على هذه الفرصة. بالنسبة لي، التواجد هنا شرف لي في أحد أكبر الأندية الأوروبية: أنا سعيد".

وأضاف "تلقيت الكثير من العروض واخترت إنتر ميلان لأننا جميعا من هو إنتر ميلان على الصعيد العالمي".

وتعاقد إنتر مع كوادرادو الذي خاض 115 مباراة مع منتخب بلاده، لتعزيز مركز الظهير الأيمن في تشكيلة المدرب سيموني إنزاغي والذي يشغله الدولي الهولندي دنزل دامفريس.

وكان يوفنتوس أعلن في 30 حزيران/يونيو الماضي رحيل كوادرادو البالغ من العمر 35 عاما.

وانضم كوادرادو الذي يلعب في كمدافع وجناح ولاعب وسط أيمن، الى صفوف يوفنتوس في عام 2015 قادما من تشلسي الانكليزي، وتوج بأحد عشر لقباً مع السيدة العجوز بينها خمسة ألقاب في الدوري (2016، 2017، 2018، 2019، 2020) وأربعة في الكأس المحلية (2016، 2017، 2018، 2021).

وأثار التعاقد مع كوادرادو غضب جماهير إنتر الذين يمقتونه كرمز للنجاحات الأخيرة لنادي يوفنتوس وبسبب سلسلة من الحوادث خلال مباريات الناديين، كان آخرها الخلاف الحاد مع حارس المرمى السلوفيني سمير هاندانوفيتش في الوقت بدل الضائع من إياب نصف نهائي كأس إيطاليا الموسم الماضي والتي شهدت ايضًا إساءات عنصرية من مشجعي فريق السيدة العجوز لمهاجم إنتر الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو.

وعوقب كوادرادو الذي سجّل ليوفنتوس في تلك المباراة، بالإيقاف ثلاث مباريات بسبب الإمساك بهاندانوفيتش من رقبته ولكمه.

وينظر إلى كوادرادو أيضًا من قبل المشجعين على أنه يتعمد السقوط ويبالغ في الاحتكاك بهدف التأثير استمالة قرارات تحكيمية، على غرار ما حصل عندما فاز بركلة جزاء حاسمة في عام 2021 ضد إنتر عندما تعمد الاصطدام بالكرواتي إيفان بيريشيتش.

وخرج كوادرادو من مطار ليناتي في ميلانو مساء الثلاثاء منحني الرأس ورفض التحدث للصحافيين، وبعد الانتهاء من الاختبارات الطبية في اللجنة الأولمبية الإيطالية، أطلق أحد المشجعين سلسلة من الإساءات له.

وعُلقت لافتة خارج مبنى اللجنة الاولمبية كتب عليها "لقد فعلت كل ما في وسعك لتجعل نفسك مكروهًا، إذا كنت تريد تغيير ذلك فهذا يعود اليك".

ويواجه أنصار إنتر حالة غضب متعددة الجوانب، لا سيما بعد التقارير التي أفادت بأن لوكاكو قرر الذهاب إلى يوفنتوس حيث كافح وصيف دوري ابطال اوروبا الموسم الماضي للتوصل الى اتفاق من اجل بيعه مع تشلسي الانكليزي.

ولعب لوكاكو على سبيل الاعارة في انتر الموسم الماضي بعدما قدّم اداء باهتا مع الفريق اللندني في محطته الثانية معه، عقب انتقاله اليه قبل عامين بصفقة بلغت 97.5 مليون جينه استرليني.

الا انّه جعل من نفسه معشوقا لدى جماهير نيراتسوري بعدما سجّل 64 هدفًا في 95 مباراة وقاده الى اول لقب له في الدوري الايطالي منذ اكثر من عشر سنوات، منهيا فترة من 11 سنة عجافا شهدت هيمنة مطلقة ليوفنتوس على الكرة الايطالية.

© 2023 AFP