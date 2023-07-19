طواف فرنسا: النمسوي غال بطل المرحلة 17 وفينغيغارد يقترب جدا من الاحتفاظ باللقب

كورشفيل (فرنسا) (أ ف ب) – أحرز النمسوي فيليكس غال الأربعاء المركز الاول في المرحلة السابعة عشرة للنسخة 110 من طواف فرنسا للدراجات الهوائية، فيما اقترب الدنماركي يوناس فينغيغارد كثيرا من الاحتفاظ باللقب بتوسيع الفارق في الصدارة الى 7:35 دقيقة بينه وبين مطارده المباشر السلوفيني تادي بوغاتشار.

© ان-كريستين بوجولا / اف ب

النمسوي فيليكس غال خلال فوزه بالمرحلة السابعة عشرة من طواف فرنسا للدراجات الهوائية في 19 تموز/يوليو 2023

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وأنهى فينغيغارد المرحلة التي ربطت بين سان-جيرفي-لي-بان وكورشفيل على مسافة 165,7 كلم في المركز الرابع بفارق دقيقة و38 ثانية خلف غال صاحب المركز الأول.

واستغل فينغيغارد معاناة مطارده المباشر بوغاتشار الذي أنهاها في المركز 22 وبفارق 7:37 دقائق عن غال، واتسع الفارق بالتالي بينه وبين الدنماركي من 1:38 دقيقة الى 7:35 دقائق.

وكان فينغيغارد خطا خطوة كبيرة الثلاثاء نحو الاحتفاظ باللقب عندما فاز بسباق السرعة في المرحلة السادسة عشرة موسعا الفارق من 10 ثوان الى دقيقة و38 ثانية عن بوغاتشار.

وصمد بوغاتشار بطل الطواف عامي 2020 و2021، طيلة مرحلة اليوم قبل أن يتراجع في الكيلومترات الثماني الاخيرة حيث اعترف بمعاناته لفريقه الامارات قائلا "لقد استسلمت، لقد مت".

وبات فينغيغارد (26 عاما) مرشحا بقوة الى الاحتفاظ باللقب باستثناء تعرضه لحادث في المراحل الاربع المتبقية، لكن الدنماركي حذر قائلا "من الواضح أنني مرتاح جدا، لأنني أتصدر بأكثر من 7 دقائق، وهذا أمر رائع. كما قلت سابقا، لم نصل بعد الى باريس، لا تزال هناك مراحل صعبة. لم نصل إلى هناك بعد، سأبذل قصارى جهدي".

وأضاف "أعتقد أن بوغاتشار لا يستسلم أبدًا، سيحاول فعل شيئ ما، سيحاول مرة أخرى، علي أن أكون مستعدا للرد. أعتقد أنه لا تزال هناك بعض المراحل المثيرة".

وقال بوغاتشار "لا أعرف ما حدث. لقد وصلت إلى الصعود الاخير مستنزفا تمامًا. أشعر بخيبة أمل كبيرة لأنني لم أتمكن من الدفع بقدر ما أردت".

وأضاف "إذا تعافيت من تعب اليوم، أريد أن أقدم فوزًا بمرحلة لفريقي. سنحاول، سواء أنا أو (البريطاني) آدم (ييتس)، (النمسوي) فيليكس (غروسشارتنر)، (الاسباني) مارك (سولر)، سنحاول القيام بذلك حتى أكون أنا وآدم على المنصة التتويج".

في المقابل، حقق غال أفضل فوز في مسيرته الاحترافية، وهو الثاني له بعد فوزه باحدى مراحل طواف سويسرا في حزيران/يونيو الماضي.

وقطع غال مسافة المرحلة بزمن اربع ساعات و49 دقيقة وثماني ثوان بفارق 34 ثانية أمام البريطاني سايمون ييتس الذي ارتقى الى المركز الخامس في الترتيب العام، وبفارق دقيقة و38 ثانية عن الاسباني بيو بلباو.

وتقام المرحلة الثامنة عشرة الخميس على مسافة 185 كلم بين موتييه وبورغ-اون-بريس.

- ترتيب الخمسة الاوائل في المرحلة السابعة عشرة:

1- النمسوي فيليكس غال 4.49:08 ساعات

2- البريطاني سايمون ييتس بفارق 34 ثانية

3- الاسباني بيو بلباو بفارق 1:38 دقيقة

4- الدنماركي يوناس فينغيغارد بفارق 1:52 د

5- الفرنسي دافيد غودو بفارق 2:09 د

- الخمسة الأوائل في الترتيب العام:

1- الدنماركي يوناس فينغيغارد 63:06.53 ساعة

2- السلوفيني تادي بوغاتشار بفارق 7:35 دقائق

3- البريطاني آدم ييتس بفارق 10:45 د

4- الإسباني كارلوس رودريغيس بفارق 12:01 د

5- البريطاني سايمون ييتس بفارق 12:19 د

© 2023 AFP