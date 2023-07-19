قائد ليفربول هندرسون في طريقه الى الاتفاق السعودي (تقارير)

لندن (أ ف ب) – ذكرت صحيفة "ذي أتليتيك" الأربعاء أن قائد نادي ليفربول الإنكليزي لكرة القدم جوردان هندرسون سينضم إلى زميله السابق ستيفن جيرارد في نادي الاتفاق السعودي بعد إبرام صفقة بين الناديين.

لاعب وسط ليفربول الانكليزي جوردان هندرسون يوجه تعليمات الى زملائه في المباراة ضد استون فيلا في الدوري الانكليزي في 30 ايار/مايو 2023

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وقاد هندرسون البالغ من العمر 33 عاما، ليفربول إلى لقب الدوري الإنكليزي الممتاز لأول مرة منذ 30 عامًا في عام 2020، بعد عام من فوزه بلقب دوري أبطال أوروبا.

وأوضحت الصحيفة أنه تم إغراء لاعب خط الوسط الدولي الإنكليزي للانضمام إلى جيرارد بعد أن عرضت عليه صفقة تصل قيمتها إلى 700 ألف جنيه استرليني أسبوعيًا (915 ألف دولار) من المقرر أن يتقاضى ليفربول رسومًا قدرها 12 مليون جنيه استرليني.

وعيِّن جيرارد مدربا للاتفاق في وقت سابق من هذا الشهر.

وانضم هندرسون إلى ليفربول قادما من سندرلاند في 2011 وخلف جيرارد كقائد في ملعب أنفيلد في 2015.

واستُبعد هندرسون من تشكيلة المدرب الألماني يورغن كلوب من مباراته الودية ضد كارلسروه الألماني الأربعاء.

ومن المرجح أن يخسر ليفربول أيضًا خدمات لاعب وسطه الدولي البرازيلي فابينيو الذي توصل بعرض مقابل 40 مليون جنيه استرليني إلى اتحاد جدة بطل الدوري السعودي.

وشهدت تشكيلة ليفربول أيضًا رحيل لاعبي خط الوسط نابي كيتا وأليكس أوكسليد تشامبرلين وجيمس ميلنر في انتقالات مجانية منذ نهاية الموسم الماضي.

لكن ليفربول عزز وسط الملعب بضم الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر والمجري دومينيك سوبوسلاي.

© 2023 AFP