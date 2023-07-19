مونديال السيدات: إنفانتينو يدعو الى "اغتنام اللحظة" في نداء لشراء التذاكر عشية الافتتاح

اوكلاند (أ ف ب) – حثّ رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جاني إنفانتينو، الأربعاء، الجماهير على "اغتنام اللحظة" وشراء تذاكر كأس العالم للسيدات التي لم تُبع بعد كامل بطاقات مباراتها الافتتاحية في نيوزيلندا الخميس.

الايطالي-السويسري جاني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) خلال مؤتمر صحافي في أوكلاند، نيوزيلندا في 19 تموز/يوليو 2023 على هامش انطلاق كأس العالم للسيدات في 20 منه

إعلان اقرأ المزيد

تستضيف أستراليا ونيوزيلندا المونديال بين 20 تموز/يوليو و20 آب/أغسطس، وفي حين أن بَيع التذاكر في البلد الاول كان على قدر التوقعات، فإن مخاوف رافقت المسألة في البلد الثاني.

تُفتتح النهائيات بمباراة نيوزيلندا والنروج في ملعب "إيدن بارك" في أوكلاند الذي يتسع لخمسين ألف شخص، في حين تلعب أستراليا بعد ساعات أمام ايرلندا في ملعب "ستاديوم أستراليا" في سيدني الذي سيمتلئ بحضور 80 ألف مشجع.

قالت الامينة العامة للاتحاد الدولي السنغالية فاطمة سامورا إنه بيعت مليون و375 ألف تذكرة للمونديال، متجاوزة الرقم الإجمالي للنسخة الاخيرة في فرنسا عام 2019 التي شارك فيها 24 منتخبًا مقارنة بـ32 في الحالية.

حتى يوم الأربعاء، كانت التذاكر لا تزال متاحة على الموقع الرسمي للفيفا لجميع المباريات تقريبًا، بما فيها المباراة الافتتاحية بين نيوزيلندا وحاملة اللقب سابقًا النروج ومباراتا نصف النهائي.

قال إنفانتينو للصحافيين في أوكلاند "رسالتي الوحيدة التي أريد أن أقولها من هنا هي اغتنموا اللحظة، كونوا فخورين بما تمكنتم من تحقيقه هنا في نيوزيلندا وفي أستراليا".

وأضاف السويسري-الايطالي "كونوا فخورين بما سيكون أكبر حدث - وليس فقط حدث رياضي - تم تنظيمه هنا حتى الآن".

قال "اليوم أشعر بالتعب لأنني هبطت للتو، لكني أشعر بسعادة كبيرة" وذلك في إيماءة مرحة لخطابه المثير للجدل الذي ألقاه في الدوحة عشية انطلاق مونديال قطر 2022 عندما ادعى "اليوم أشعر أني قطري، أني مثلي، أني من اصحاب الإعاقة، أني عامل مهاجر".

تستضيف نيوزيلندا 29 مباراة من أصل 64 مقررة في النهائيات.

قالت جاين باترسون، مديرة العمليات للبطولة في نيوزيلندا، في وقت سابق من الاسبوع إن 320 ألف تذكرة بيعت في بلادها حتى الآن.

أردفت سامورا "تجاوز عدد التذاكر التي تم بيعها قبل شهر عدد التذاكر الإجمالي المباعة في فرنسا. حققنا توقعاتنا من حيث الأرقام".

تابعت "مع ذلك، لا يزال لدينا تذاكر متاحة لبعض المباريات، لذا فإن ندائي الوحيد هو عدم الانتظار حتى اللحظة الأخيرة".

© 2023 AFP