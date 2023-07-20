أنشيلوتي يؤكد "لن أتكلم أبدًا عن البرازيل، أنا مدرب ريال مدريد"

لوس انجليس (أ ف ب) – أكد الايطالي كارلو أنشيلوتي الخميس أنه لن يتكلم بعد الآن عن التكهنات التي تربطه بتدريب المنتخب البرازيلي لكرة القدم العام المقبل، مصممًا على التركيز مع فريقه ريال مدريد الاسباني.

© بيار-فيليب ماركو / ا ف ب/ارشيف

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قال أمام الصحافيين في لوس أنجليس حيث يخوض النادي الملكي ضد ميلان الايطالي مباراته الاولى من أصل أربع وديات في الولايات المتحدة "لن أتلكم أبدًا عن البرازيل، عمّا سيحصل لاحقًا".

تابع "أنا مدرب ريال مدريد وسأبقى هنا".

قبل أسبوعين، أشار رئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم إيدنالدو رودريغيش إلى أن أنشيلوتي سيتولى المهام العام المقبل ويقود المنتخب في كوبا أميركا، ليصبح أول أجنبي منذ قرابة 60 عامًا يتولى تدريب السيليساو بعد انتهاء عقده مع ريال مدريد.

لكن الايطالي الذي ينتهي عقده في حزيران/يونيو من العام المقبل أصر "لن أتحدث في هذه المسألة مجددًا".

كما رفض التعليق على فرص ريال مدريد في التعاقد مع النجم الفرنسي كيليان مبابي في ظل الغموض الذي يدور حول مستقبله في باريس سان جرمان.

قال في هذا الصدد إن مبابي "ليس لاعبًا في مدريد. التحدث عن لاعبين ليسوا هنا لا يبدو مؤاتيًا بالنسبة لي".

يسافر الفريق في 26 الشهر الحالي الى تكساس لمواجهة مانشستر يونايتد الانكليزي في هيوستن قبل الكلاسيكو ضد الغريم برشلونة في دالاس في 29 منه.

قبل العودة الى إسبانيا، يلتقي مع يوفنتوس الايطالي في أورلاندو في الثاني من آب/أغسطس.

© 2023 AFP