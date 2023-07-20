إنتر ميامي يتعاقد مع الدولي الباراغوياني غوميس

ميامي (أ ف ب) – أعلن إنتر ميامي الاميركي لكرة القدم الأربعاء تعاقده مع لاعب الوسط الدولي الباراغوياني الواعد دييغو غوميس (20 عاما) لمدة عامين ونصف العام قادما من نادي ليبرتاد حيث قضى المدرب الأرجنتيني الجديد للنادي الأميركي خيراردو "تاتا" مارتينو فترتين.

لاعب وسط ليبرتاد الباراغوياني دييغو غوميس (يسار) يحاول مراوغة مدافع أتلتيكو مينيرو البرازيلي جيمرسون في دور المجموعات لمسابقة كأس ليبرتادوريس في أسونسيون في 27 حزيران/يونيو 2023

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وبات غوميس ثالث تعاقدات إنتر ميامي بعد النجمين الأرجنتيني ليونيل ميسي والإسباني سيرجيو بوسكيتس.

ومن المتوقع أن ينضم الإسباني الآخر جوردي ألبا إلى زميليه السابقين في برشلونة في الأيام المقبلة.

وقال المدير الرياضي لميامي كريس هندرسون "دييغو لاعب وسط جيد ونعتقد أنه سيساهم في جميع خطوط الفريق"، مضيفا "نؤمن بقدراته وإمكانياته، ونشعر بأنه سيكون إضافة قوية لفريقنا ونحن ندخل هذه المرحلة التالية من التطور في إنتر ميامي".

وخاض غوميس 51 مباراة مع ليبرتاد وساهم في تتويجه بلقبين للدوري الباراغوياني (بطولة الافتتاح). حمل شارة قيادة منتخب الباراغواي تحت 20 سنة والذي لعب معه 10 مباريات، قبل أن يبدأ مشواره مع المنتخب الأول في الأول من أيلول/سبتمبر الماضي ولعب معه ثلاث مباريات حتى الآن.

وكان المالك الإداري لنادي إنتر ميامي خورخي ماس أكد الثلاثاء أنه يتوقع المزيد من التعاقدات في هذه النافذة الصيفية.

وقال ماس إن لاعب الوسط الأرجنتيني الواعد فاكوندو فارياس (20 عامًا) لديه اتفاق شفهي للانضمام إلى النادي، مضيفا أن المحادثات جارية أيضًا مع موهبتين شابتين من الدوري الأرجنتيني ويتعلق الامر بقطب دفاع راسينغ كلوب توماس أفيليس ومهاجم نيولس أولد بويس بريان أغيري.

وأشار ماس أيضًا إلى أن المهاجم السابق لبرشلونة وليفربول الانكليزي ومنتخب الأوروغواي المخضرم لويس سواريس (36 عامًا)، من المرجح أن يكون بين المنضمين إلى صفوف الفريق، في حال نجح في فسخ عقده مع غريميو البرازيلي.

وقال "لا أعرف كيف يمكن أن يترك لويس سواريس غريميو. لكن إذا فعل ذلك فنحن أحرار في التحدث مع لويس وإحضاره إلى إنتر ميامي. هذه الاحتمالية ستكون موجودة".

ومن المرجح أن يخوض ميسي وبوسكيتس أول مباراة لهما مع فريقهما الجديد غدا الجمعة ضد كروس أسول المكسيكي في كأس الدوريين الاميركي والمكسيكي.

© 2023 AFP