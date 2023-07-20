بطولة إنكلترا: مانشستر يونايتد يعلن تعاقده مع الحارس الكاميروني أونانا

مانشستر (المملكة المتحدة) (أ ف ب) – أعلن نادي مانشستر يونايتد الانكليزي لكرة القدم الخميس رسميًا تعاقده مع حارس المرمى الكاميروني أندريه اونانا من إنتر الايطالي بعقد لخمس سنوات.

الحارس الكاميروني أندريه أونانا ينضم الى مانشستر يونايتد قادمًا من إنتر بعقد حتى 2028

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وجاء في بيان للشياطين الحمر أن أونانا وقّع على عقد "حتى العام 2028 مع خيار التمديد لعام إضافي".

وأشارت تقارير الى أن الصفقة قُدرت بـ55 مليون يورو بعدما وصل الحارس الكاميروني الى إنتر الموسم الماضي بصفقة حرة من أياكس أمستردام الهولندي وتألق في صفوفه وقاده الى نهائي دوري ابطال اوروبا.

ونقل النادي عن الحارس قوله "الانضمام الى مانشستر يونايتد شرف كبير وقد عملت طوال حياتي للوصول الى هذه اللحظة، متحديًا العديد من العقبات في الطريق".

تابع ابن الـ27 عامًا الذي سيخلف الاسباني دافيد دي خيا الذي رحل بعد 12 عامًا أمضاها في أولد ترافورد "يملك مانشستر يونايتد تاريخًا عريقًا مع حراس المرمى الرائعين وسأعطي الآن كل ما لديّ لخلق الإرث الخاص بي في السنوات المقبلة. أنا متحمس لفرصة العمل مجددًا مع (المدرب) إريك تن هاغ".

وسبق أن قال أونانا إنه لم يتمكن من "مقاومة" فرصة اللعب لصالح مانشستر يونايتد في مقابلة لصحيفة "كورييري ديلو سبورت" الرياضية بُثت الاربعاء، معتبرًا تن هاغ "مايسترو".

ولعب الحارس سابقًا تحت إشراف تن هاغ عندما كانا سويًا في أياكس وحققا لقب الدوري ثلاث مرات قبل أن ينضم الى إنتر بصفقة حرة صيف العام الماضي بعد انتهاء عقده.

وتوجه في رسالة الى جماهير إنتر عبر إنستغرام قال فيها "لم أتخيل يومًا أن الوداع سيكون صعبًا لهذه الدرجة. منذ عام أصبحت نيراتسورو، العديد قالوا لي إن هذا النادي وهذه المدينة لديهما شيء مميز. الآن بإمكاني تأكيد ذلك".

تابع "عشقت سان سيرو ولا كورفا (مدرج جماهير الألتراس) والمدينة. الآن الظروف مناسبة لبدء مشوار جديد في مانشستر".

انضم الكاميروني الى برشلونة الاسباني في سن الرابعة عشرة بعد أن تم رصده في أكاديمية مواطنه صامويل ايتو في موطنه. وبعد أن أخفق في الارتقاء الى الفريق الاول، انضم الى أياكس في 2015.

اهتزت مسيرته مؤقتًا في عام 2021 بسبب تناوله مادة محظورة. زعم أنه تناول عن طريق الخطأ دواءً موصوفًا لزوجته وتم تخفيض ايقافه من عام إلى تسعة أشهر بعد الاستئناف في محكمة التحكيم الرياضية.

شارك في 24 مباراة في الدوري الايطالي بعد أن تشارك المركز مع السلوفيني سمير هندانوفيتش، ولكنه كان حامي العرين الرئيسي في دوري الابطال محافظًا على نظافة شباكه 8 مرات في 13 مباراة (الافضل في الموسم المنصرم) ليساهم في قيادة إنتر الى النهائي للمرة الاولى منذ 13 عامًا قبل أن يخسر ضد مانشستر سيتي الانكليزي (1-صفر). كما حقق معه كأس إيطاليا.

لعب أونانا 255 مباراة على صعيد الاندية، حافظ في 104 منها على شباكه نظيفة. كما خاض مع منتخب الكاميرون المباراة الأولى في مونديال قطر العام الماضي، لكن تم استبعاده لأسباب تأديبية لباقي البطولة وأعلن بعد ذلك اعتزاله دوليًا مع 34 مباراة في جعبته.

بات الصفقة الثانية ليونايتد هذا الصيف بعد لاعب الوسط مايسون ماونت من تشلسي في وقت سابق من الشهر. ويرغب تن هاغ في التوقيع مع مهاجم قبل انطلاق الموسم الجديد من الدوري وقد ارتبط بالدنماركي راسموس هويلوند من أتالانتا الايطالي.

ومن المرجح أن يسجل أونانا ظهوره الاول بقميص يونايتد في المباراة الودية ضد أرسنال في ولاية نيوجيرسي الاميركية السبت.

© 2023 AFP