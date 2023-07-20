بطولة إنكلترا: ولفرهامبتون يتعاقد مجدداً مع دوهرتي عقب رحيله عن أتلتيكو مدريد

لندن (أ ف ب) – تعاقد نادي ولفرهامبتون الانكليزي لكرة القدم مجدداً مع مات دوهرتي في صفقة انتقال حر الأربعاء وذلك عقب رحيل المدافع الدولي الإيرلندي عن صفوف أتلتيكو مدريد الإسباني.

© أدريان دنيس / ا ف ب

مدافع توتنهام السابق مات دوهرتي خلال مباراة فريقه أمام أرسنال في الدوري الإنكليزي لكرة القدم على ملعب توتنهام في لندن في 15 كانون الثاني/يناير 2023

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ووقع دوهرتي (31 عاماً) على عقد لمدة 3 أعوام مع ولفرهامبتون بعدما سبق له أن دافعه عن ألوانه حيث خاض أكثر من 300 مباراة في الدوري الانكليزي في مروره الأول مع النادي بين عامي 2010 و2020.

وغادر دوهرتي ولفرهامبتون عام 2020 للانضمام إلى توتنهام، غير انه خيب الآمال خلال مغامرته مع فريق شمال لندن لينتقل إلى العاصمة الاسبانية مدريد في كانون الثاني/يناير الماضي في صفقة لفترة 6 أشهر.

ولم تتكلل رحلة دوهرتي مع أتلتيكو بالنجاح حيث خاض مباراتين فقط، ليعلن عن رغبته بالعودة إلى انكلترا.

قال مات هوبز المدير الرياضي في ولفرهامبتون "نحن سعداء بعودة مات وهو أحد المرغوب بهم من قبل المدرب عندما علم أنه متاح".

وأضاف "بعد توتنهام وأتلتيكو مدريد، هو متعطش لإثبات نفسه مرة أخرى وسيضيف قوة في العمق إلى منطقة الدفاع، مما يوفر المنافسة ويجعلنا أفضل في تلك المراكز".

وأردف "هو يعرف النادي وما يعنيه اللعب هنا. لقد نجح في ولفرهامبتون من قبل ويعرف ما تريده الجماهير".

© 2023 AFP