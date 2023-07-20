ثلاثة قتلى أحدهم المهاجم بإطلاق نار قبيل افتتاح مونديال السيدات في نيوزيلندا

ويلينغتون (أ ف ب) – أعلنت السلطات النيوزيلندية الخميس أنّ إطلاق نار في وسط مدينة أوكلاند أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص أحدهم المهاجم، وذلك قبل ساعات قليلة من افتتاح مباريات كأس العالم للسيدات في كرة القدم الذي لم تتأثّر فعالياته بالهجوم.

© دييغو أوباتوفسكي / اف ب

شرطيان في موقع إطلاق نار في مدينة أوكلاند بنيوزيلندا في 20 تموز/يوليو 2023

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وإطلاق النار الذي وقع صباح الخميس في موقع بناء أسفر أيضاً عن جرح ستة أشخاص أحدهم شرطي.

وقال رئيس الوزراء النيوزيلندي كريس هيبكنز إنّ مطلق النار البالغ من العمر 24 عاما قُتل، مشددا على أنه لا يوجد تهديد للأمن القومي.

وأضاف أنّ "الشرطة لا تبحث عن أيّ شخص آخر على صلة" بإطلاق النار.

وافتتحت مباريات كأس العالم التي تستضيفها نيوزيلندا وأستراليا بشكل مشترك الخميس كما كان مقرّراً.

وعبّر هيبكينز عن تعازيه لعائلات وأصدقاء ال1ضحايا وأكّد أنّ "كلّ الأمة في حداد معكم".

- "مؤشرات" -

ووعد رئيس الوزراء بإجراء تحقيق شامل لمعرفة ما إذا كانت هناك "مؤشرات تنذر بالخطر يمكن رصدها" لتجنّب تكرار مثل هكذا مأساة.

ورأت الشرطة أنّ الهجوم لا علاقة مباشرة له ببطولة السيدات لكرة القدم ولا دوافع سياسية أو أيديولوجية له أيضاً.

لكنّ مطلق النار كان معروفًا للشرطة ولديه تاريخ من العنف المنزلي ومشاكل مرتبطة بالصحّة العقلية.

وقالت الشرطة إنه كان يخضع للإقامة الجبرية لكنّه استفاد من إعفاء للعمل في الموقع الذي نفّذ فيه هجومه.

ولم تكن لدى المهاجم رخصة سلاح ناري.

وقال مفوض الشرطة أندرو كوستر "لم يكن هناك ما يشير إلى أنه يمثّل درجة عالية جدًا من الخطر".

وصباح الخميس، أُطلقت صفارات الإنذار وحلقت المروحيات التابعة للشرطة فوق سماء المنطقة.

وداخل موقع البناء اضطر العمال للاختباء أو حماية أنفسم من الرصاص.

وقال المفوض كوستر إنه "حدث صادم وقاس على الأشخاص الذين جاءوا للعمل ووجدوا أنفسهم وسط حالة طوارئ مسلحة".

وصرّحت فيف بيك، وهي رئيسة جمعية تجارية محلية كانت تتناول القهوة في مكان قريب عند وقوع إطلاق النار، لوكالة فرانس برس بعد المأساة إّن الوضع "كان مرعبا"، مشيدة بالسرعة "الهائلة" لتدخّل الشرطة.

وأضافت "لقد قاموا بعمل جيد بشكل عام وكان ذلك مطمئنًا جدًا".

"أعداد كبيرة"

وأكد كوستر أنّ الشرطة عثرت بسرعة على مطلق النار في عمود مصعد تحصّن فيه في الموقع.

وأضاف كوستر أنّ "المهاجم أطلق النار على الشرطة ممّا أدّى إلى جرح شرطي. وتم تبادل إطلاق النار وتم العثور على الجاني ميتا".

وأوضح أنّ "الشرطة عثرت في ورشة البناء على جثتي شخصين".

وقالت الشرطة إنّ عنصرها الجريح نقل إلى المستشفى وحالته مستقرة.

وقبل افتتاح كأس العالم طمأن كوستر السكّان إلى أنّ التوجّه إلى وسط المدينة وإستاد إيدن بارك آمن.

وحوادث إطلاق النار نادرة في نيوزيلندا.

وصدرت قوانين واسعة لتنظيم حمل السلاح بعد مذبحة مسجد كرايستشيرش التي وقعت في 2019 وقتل فيها 51 من المصلين المسلمين وجرح 40 آخرين.

© 2023 AFP