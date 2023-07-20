جائزة المجر الكبرى: هاميلتون يتعاطف مع دي فريس

بودابست (أ ف ب) – تعاطف بطل العالم للفورمولا واحد سبع مرات البريطاني لويس هاميلتون مع السائق الهولندي نيك دي فريس إثر استغناء فريقه ألفا تاوري عن خدماته بعد 10 سباقات فقط، مشدداً على أن ذلك يبرهن عن اسلوب عمل ريد بول، ولكن ليس جميع الفرق في البطولة العالمية.

سائق مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون بعد حلوله ثالثاً في جائزة بريطانيا الكبرى على حلبة سيلفرستون في 9 تموز/يوليو 2023

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وأجاب سائق مرسيدس عندما سُئل عما إذا كان الاستغناء عن دي فريس ابن الـ 28 عاماً بعد أن حل في المركز الأخير بسبب معاناة ألفا تاوري في جائزة بريطانيا الكبرى، المرحلة العاشرة من المنافسات، كان بمثابة تذكير بقسوة الفورمولا واحد "سأقول إنه اسلوب عمل فريق ريد بول".

وقرر ألفا تاوري، الفريق الرديف لريد بول، استبدال دي فريس بالأسترالي دانيال ريكياردو (34 عاماً) الذي كان يشغل منصب سائق الاحتياط في الحظيرة النمسوية حتى نهاية الموسم الحالي.

قال هاميلتون على هامش جائزة المجر الكبرى، المرحلة الحادية عشرة المقامة على حلبة هنغارورينغ، إنه لم يفاجأ بعودة ريكياردو إلى الفئة الأولى "ليس حقاً، لأنه شارك في جميع الاجتماعات المخصصة للسائقين هذا العام... ولكنه لم يتنافس في السباقات".

واضاف "هذا نادر جداً. نادراً ما ترى السائق الاحتياطي في اجتماعات السائقين، لكنني لست مندهشاً لعودته مجدداً".

وتابع بشأن سائق الاحتياط السابق لدى مرسيدس "لقد فوجئت بالتأكيد من القرار الذي اتخذوه مع نيك المسكين. هو سائق موهوب وشخص لطيف أيضاً. لذلك أعتقد أن مستقبله لا يزال مشرقاً وسيكون لديه الكثير من الخيارات الرائعة، أنا متأكد من ذلك".

ولدى سؤاله عما إذا كان منحه نصف موسم فقط، اي 10 سباقات، هو أمر غير عادل ليثبت دي فريس نفسه، أكد البريطاني ذلك بكلمة "نعم".

وكان سائق فيراري شارل لوكلير من موناكو عبّر بدوره عن حزنه لقرار ألفا تاوري بالتخلي عن دي فريس "أعتقد أنه من الواضح أنه (القرار) صعب للغاية على نيك. لقد بعثت له رسالة أمس لأنني متأكد من أنه من الصعب قبول" قرار الفريق.

وأردف "أنا حزين. أعتقد أن الأمر قاسٍ للغاية بالنسبة لنيك، ولكن من الواضح ان رؤية دانيال مرة أخرى على الحلبة تُدخل السعادة. هذا جزء من الفورمولا واحد ولكن من الصحيح أنه قاس للغاية بالنسبة لنيك".

© 2023 AFP