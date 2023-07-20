خماسية لأرسنال في مرمى تشكيلة نجوم الدوري الأميركي

واشنطن (أ ف ب) – حقق أرسنال الإنكليزي فوزا ساحقا على تشكيلة من نجوم الدوري الأميركي لكرة القدم بخماسية نظيفة في واشنطن في مباراة ودية في اطار جولة الفريق اللندني الى الولايات المتحدة.

© ستيفاني رينولدز / ا ف ب

لاعب وسط ارسنال الالماني كاي هافيرتس محتفلا بعد تسجيله الهدف الخامس لفريقه في مرمى تشكيلة من نجوم الدوري الاميركي. 19 تموز/يوليو 2023

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افتتح ارسنال الذي حل وصيفا لمانشستر سيتي في الدوري الانكليزي الممتاز الموسم الفائت، التسجيل بواسطة مهاجمه البرازيلي غابريال جيزوس الذي سجل كرة ساقطة من فوق الحارس بعد مرور 5 دقائق.

وسنحت فرصة جيدة لنجوم الدوري الاميركي باشراف نجم منتخب انكلترا ونادي مانشستر يونايتد سابقا، المدرب واين روني لكن البلجيكي كريستيان بنتيكي اضاعها.

واضاف البلجيكي الدولي لياندرو تروسار الهدف الثاني اثر تلقيه كرة من باكايو ساكا (23).

وعزز الايطالي جورجينيو تقدم ارسنال من ركلة جزاء انبرى لها بنجاح اثر لمسة يد داخل المنطقة مطلع الشوط الثاني.

ثم شارك لاعب الوسط ديكلان رايس المنتقل الى ارسنال من جاره وست هام بصفقة ضخمة بلغت 105 ملايين جنيه في اول مباراة رسمية له في صفوف فريقه الجديد في الدقيقة 63.

ثم خرج تروسار مصابا وحل بدلا منه المهاجم البرازيلي غابريال مارتينيلي الذي اضاف الهدف الرابع قبل ان يختتم الالماني كاي هافيرتس مهرجان الاهداف قبل نهاية المباراة بدقيقة واحدة مسجلا باكورة اهداف مع فريقه الجديد بعد انتقاله من جاره تشلسي.

© 2023 AFP