مونديال السيدات: غياب نجمة استراليا سامانثا كير عن أول مباراتين بداعي الاصابة

سيدني (أ ف ب) – تغيب نجمة وقائدة أستراليا سامانثا ماي كير عن المباراتين الاولين لمنتخبها الوطني في مونديال السيدات لكرة القدم الذي تستضيفه بلادها ونيوزيلندا، وذلك بسبب إصابة في ربلة الساق كما اعلن الاتحاد الاسترالي للعبة الخميس.

© فرانك فيف / ا ف ب

نجمة وقائدة أستراليا سامانثا ماي كير خلال مؤتمر صحافي في سيدني في 19 تموز/يوليو 2023

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وقال الاتحاد في بيان اصدره قبل نحو ساعة من انطلاق مباراة استراليا ضد ايرلندا والتي انتهت بفوز الدولة المضيفة 1-صفر إن الجهاز الطبي للمنتخب سيعاين الحالة الصحية لمهاجمة تشلسي الانكليزي "بعد المباراة الثانية في دور المجموعات" المقررة ضد نيجيريا في 27 الحالي.

اما المباراة الاخيرة لاستراليا فتخوضها ضد كندا حاملة الذهبية الاولمبية في 31 تموز/يوليو.

ويشكّل غياب كير ضربة قوية لمنتخب "ماتيلداس" لا سيما أنها هدافته التاريخية ومن أبرز نجمات البطولة كونها حالياً من أفضل لاعبات العالم.

وقالت كير البالغة 30 عاما والتي استهلت مسيرتها في بلدها الأم في سن الخامسة عشرة "لسوء الحظ، تعرضت لاصابة في ربلة الساق خلال التدريبات. بطبيعة الحال كنت اود المشاركة في مباراة الليلة لكني اتطلع قدماً لكي اكون جزءا من هذه المغامرة لاحقاً".

وانهالت التعليقات على غياب كير المفاجئ بعد المباراة الافتتاحية، لأن السويدي توني غوستافسون مدرب استراليا اضطر إلى تبرير حضور اللاعبة في اليوم السابق خلال المؤتمر الصحافي قبل المباراة، على الرغم من الاعلان سابقاً عن اصابتها وغيابها.

أوضح المدرب البالغ 49 عاماً حقيقة ما حصل قائلاً "آمل في أن نحترم حقيقة أننا عندما كنا في المؤتمر الصحافي (الأربعاء) لم نتمكن من التحدث عما يحصل بصراحة... كانت سام جزءًا مهماً من خطة مباراة ايرلندا، لذلك لم نكن نريد أن نعلمهم بذلك مسبقاً. أردنا الانتظار حتى اللحظة الأخيرة"، رافضاً منح "مزيد من التفاصيل" عن طبيعة إصابة قائدة المنتخب الاسترالي.

وفي ظل غياب كير حملت مسجلة هدف الفوز من ركلة جزاء في الدقيقة 52 في مرمى ايرلندا مدافعة أرسنال الانكليزي ستيفاني كاتلي شارة القيادة في المباراة الافتتاحية للمجموعة الثانية والتي اقيمت امام 75 الف متفرج.

ودوّنت كير اسمها في سجلات البطولة العالمية بعدما باتت في مونديال فرنسا 2019 أول أسترالية تسجل ثلاثية في نهائيات كأس العالم، لكن من دون أن تتمكن من تتويج مسيرتها بلقب كبير مع منتخب بلادها حتى الآن.

© 2023 AFP