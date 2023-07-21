أرامكو تكمل استحواذها على حصة في شركة بتروكيميائيات صينية

الرياض (أ ف ب) – أكملت شركة أرامكو السعودية اتفاقية الاستحواذ على حصة بنسبة 10 بالمئة في شركة رونغشنغ للبتروكيميائيات الصينية في صفقة بقيمة 3,4 مليارات دولار، ما يسهم في تعزيز موقع عملاق النفط السعودي في الصين.

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وقالت الشركة في بيان الجمعة انها أكملت عملية الاستحواذ عبر شركتها "أرامكو لما وراء البحار".

وقال رئيس عمليات التكرير والكيميائيات والتسويق في أرامكو محمد بن يحيى القحطاني "تُسهم شراكتنا مع رونغشنغ في تعزيز إستراتيجية أرامكو السعودية الهادفة إلى تحويل السوائل إلى كيميائيات، كما تعزّز وجودنا في الصين، وإبراز دورنا كمورّد موثوق للنفط الخام".

وقعت أرامكو اتفاقية الاستحواذ في آذار/مارس الماضي. وستعمل الشركة السعودية على توريد 480 ألف برميل يوميًا من النفط إلى شركة جيجيانغ للنفط والبتروكيميائيات المحدودة التابعة لشركة رونغشنغ.

وجاء ذلك في أعقاب الإعلان عن عزم مشروع أرامكو السعودية المشترك "أرامكو هواجين" بدء أعمال البناء في مصفاة متكاملة ضخمة ومجمع بتروكيميائيات في شمال شرق الصين في الربع الثاني من عام 2023. وستورّد أرامكو التي تمتلك 30% في "أرامكو هواجين"، ما يصل إلى 210 آلاف برميل يوميًا من النفط الخام إلى المجمع.

ومن خلال الشراكة مع "رونغشنغ" ومشروع "أرامكو هواجين" المشترك، ستورّد أرامكو إجمالي 690 ألف برميل يوميًا من النفط الخام إلى مرافق التحويل العالي للكيميائيات.

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