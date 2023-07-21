الهند تمنع صادرات الأرز الأبيض باستثناء أرز بسمتي

بومباي (أ ف ب) – أعلنت الحكومة الهندية أكبر مصدر للأرز في العالم منع تصدير الأرز الأبيض باستثناء بسمتي "بمفعول فوري"، في قرار قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار العالمية للأرز.

© ناريندر نانو / اف ب

مزارعو أرز في مزرعة قريبة من أمريتسار بشمال الهند في 19 حزيران/يونيو 2023

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وقالت وزارة شؤون المستهلك والأغذية الهندية في بيان نشر مساء الخميس إن هذا الحظر يجب أن يساعد على ضمان إمدادات المستهلكين الهنود و"التخفيف من ارتفاع الأسعار في السوق المحلية".

وأضافت أن صادرات الهند من الأرز الأبيض باستثناء أرز بسمتي ارتفعت بنسبة 35 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثاني.

وكانت الهند منعت في أيلول/سبتمبر 2022 بعد جفاف كبير في مناطقها الرئيسية المنتجة للأرز، صادرات الأرز المكسور الرخيص وفرضت ضريبة بنسبة عشرين بالمئة على صادرات الأرز عالي الجودة.

وارتفعت الأسعار الدولية للأرز وهو عنصر أساسي رئيسي في العالم، بشكل حاد بسبب جائحة كوفيد والحرب في أوكرانيا وتأثير ظاهرة النينيو المناخية على غلات الأرز.

وتمثل صادرات الهند من الأرز الأبيض - باستثناء بسمتي - حوالي ربع إجمالي صادراتها من الأرز.

وصدرت البلاد العام الماضي 10,3 ملايين طن من الأرز الأبيض غير بسمتي.

وحذرت شركة "غرو انتيليجنس" التي تحلل البيانات الخاصة بالمواد الخام من أن قرار الهند التي تمثل وحدها أكثر من أربعين بالمئة من شحنات الأرز العالمية قد "يؤدي إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي في البلدان التي تعتمد بشكل كبير على واردات الأرز".

وأضافت أن من المتوقع أن تعاني الدول الأفريقية وتركيا وسوريا وباكستان من الحظر لأنها تواجه بالفعل تضخمًا هائلا في أسعار المواد الغذائية.

وقال المحلل في مجموعة "رابوبنك" أوسكار تجاكرا إن موردي الأرز الآخرين ليس لديهم احتياطيات للتعويض عن توقف الصادرات الهندية من الأرز الأبيض.

وأوضح المحلل لوكالة فرانس برس ان "المصدرين الرئيسيين - غير الهند - هما تايلاند وفيتنام وإلى حد ما باكستان والولايات المتحدة".

لكنه حذر من أنه "لن يكون لديهم ما يكفي من الأرز للتعويض" عن الكميات الهندية غير المصدرة.

وأضاف أن "هذا سيسهم بالتأكيد في التضخم حول العالم لأن الأرز يمكن أن يستخدم بديلا للقمح".

© 2023 AFP