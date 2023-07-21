اليونان تستعد لنهاية أسبوع هي الأكثر سخونة منذ 50 عاما في تموز/يوليو

اثينا (أ ف ب) – أعلن أحد خبراء الأرصاد الجوية على القناة الرسمية في اليونان الجمعة أنّ عطلة نهاية هذا الأسبوع "ربما تكون الأكثر سخونة على مدى الخمسين عامًا الماضية" خلال شهر تموز/ يوليو، في حين تشهد البلاد موجة حر يتوقع أن تستمر الأسبوع المقبل.

© لويزا غولياماكي / ا ف ب

موقع أكروبوليس الأثري في اليونان أغلق في ساعات ذروة الحر في 20 تموز/يوليو 2023

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وسجّلت خدمة الأرصاد الجوية الوطنية ظهر الجمعة، حرارة بلغت 41 درجة مئوية في أتيكا في منطقة أثينا، و44 درجة مئوية في تيساليا في وسط البلاد.

ويتوقع أن تزداد الحرارة ارتفاعاً الأحد لتلامس 44 درجة مئوية في أثينا و45 درجة مئوية في تيساليا.

وأكد عالم الأرصاد في القناة التلفزيونية العامة إي أر تي" بنايوتيس يانوبولوس أنّ "من المرجح أن تسجل عطلة نهاية الأسبوع هذه أعلى درجات الحرارة خلال شهر تموز/يوليو خلال الخمسين عامًا الماضية".

وقال "ستبلغ درجات الحرارة في أثينا أكثر من 40 درجة مئوية لمدة 6 إلى 7 أيام، حتى نهاية تموز/يوليو"، وهي فترة طويلة بشكل استثنائي حتى بالنسبة لعاصمة أوروبية معتادة على حرارة الصيف.

وكذلك وصف عالم الأرصاد في قناة ميغا التلفزيونية الخاصة يانيس كاليانوس موجة الحر هذه بأنها "مديدة وقوية".

وأضاف "بحسب آخر التوقعات فإن موجة الحر قد تستمر حتى الخميس والجمعة المقبلين في 27 و28 تموز/يوليو".

وحذر الخبير من أنّ رياحاً شمالية تصل سرعتها إلى 60 كلم/ساعة من المرجح أن تؤدي يومي الأحد والاثنين إلى اندلاع حرائق.

في مواجهة موجة الحر الشديد، ستبقى كلّ المواقع الأثرية في اليونان، وبينها الأكروبوليس في أثينا مغلقة في ساعات ذروة الحرّ حتى الأحد، وفق وزارة الثقافة.

ودعت وزارة العمل الشركات إلى تعزيز العمل عن بعد بينما أوصت وزارة الصحة بتجنب التنقل غير الضروري خلال النهار.

وقال وزير الحماية المدنية فاسيليس كيكيلياس عبر "إي أر تي"، "أمامنا ثلاثة أيام صعبة. يجب أن نكون يقظين!".

وفي العاصمة اليونانية، سجّلت درجة حرارة قياسية بلغت 44,8 درجة مئوية في حزيران/يونيو 2007، وفقًا للمرصد الوطني. وسجّلت اليونان الرقم القياسي المطلق في تموز/يوليو 1977 عندما بلغت الحرارة 48 درجة مئوية في إلفسينا، بالقرب من أثينا.

© 2023 AFP