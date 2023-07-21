بطولة انكلترا: بيرنلي الصاعد حديثًا يضمّ ريدموند

لندن (أ ف ب) – تعاقد بيرنلي الصاعد حديثًا الى الدوري الانكليزي الممتاز لكرة القدم مع مهاجم بشيكتاش التركي السابق ناثان ريدموند في صفقة انتقال حرّ الجمعة.

© غلين كيرك / ا ف ب/ا ف ب

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وسينضم ريدموند الى صفوف بيرنلي في عقد يمتد لعامين، مع امكانية التجديد لموسم اضافي.

وبات ابن الـ 29 عامًا لاعبا حرًا بعد رحيله عن بشيكتاش اثر موسم واحد خاضه في الدوري التركي، سجّل خلاله ستة اهداف في 28 مباراة.

وعن انضمامه الى بيرنلي قال ريدموند "لطالما كانت لدي تطلعات للعب مرة أخرى في الدوري الإنكليزي الممتاز. مشروع بيرنلي يتوافق مع طموحاتي".

وأضاف "يشعر الجهاز الفني أنه باستطاعته تحسين ادائي بشكل أكبر ورؤية القيمة التي يمكنني تحقيقها داخل الملعب وخارجه. يبدو الأمر وكأنه التطابق المثالي".

ريدموند، الذي سبق ان خاض مباراة دولية واحدة مع المنتخب الانكليزي، شارك في 264 مباراة في الدوري الممتاز بعد ان امضى ستة اعوام في ساوثمبتون وثلاثة في نوريتش سيتي.

بدوره، اضاف مدرب بيرنلي البلجيكي فانسان كومباني "يجلب ناثان خبرة كبيرة من اللعب في الدوري الإنكليزي وأخيرًا من الفترة التي قضاها في تركيا حيث كان رائعًا".

وتابع "يتمتع بأخلاقيات عمل رائعة، ومهارة كبيرة واستعداد لمواصلة التعلم. كما أنه يجلب شخصيته إلى نادينا مما سيفيد اللاعبين الأصغر سنًا هنا".

© 2023 AFP