جائزة المجر: لوكلير يخالف التوقعات ويسجل أسرع توقيت في الفترة الثانية للتجارب الحرة

بودابست (أ ف ب) – خالف سائق فيراري شارل لوكلير من موناكو الجمعة التوقعات ونجح في تسجيل أسرع توقيت في الفترة الثانية للتجارب الحرة لجائزة المجر الكبرى، الجولة الحادية عشرة من بطولة العالم للفورمولا واحد المقامة على حلبة هنغارورينغ.

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وتقدم لوكلير الذي حقق 1.17.686 دقيقة، بفارق 0.015 و0.232 ثانية توالياً على سائقي ماكلارين البريطاني لاندو نوريس وألبين الفرنسي بيار غاسلي، فيما حلّ الياباني يوكي تسونودا (ألفا تاوري) رابعاً، وزميله مواطن غاسلي، إستيبان أوكون خامساً.

وسجل الألماني نيكو هالكينبرغ (هاس) سادس أسرع توقيت، أمام سائق ألفا روميو الفنلندي فالتيري بوتاس، وبطل العالم مرتين الإسباني فرناندو ألونسو (أستون مارتن).

في المقابل، قرر فريقا ريد بول، الفائز بجميع السباقات هذا العام والساعي إلى انتصاره الثاني عشر توالياً امتداداً من الموسم الماضي، ومرسيدس على اثر الحوادث والامطار التي هطلت مع بداية الفترة الاولى عدم تزويد السيارات بكمية قليلة من الوقود والقيام بلفات على سرعات عالية.

وتأتى عن هذا القرار عدم وصول سائقي الفريقين ضمن المراكز العشرة الأولى، فحلّ حامل لقب الفئة الاولى في العامين الماضيين ومتصدر الترتيب هذا العام الهولندي ماكس فيرستابن في المركز الحادي عشر، علماً انه لم يشارك في الفترة الأولى بسبب الامطار، فيما لم يحالف الحظ زميله في ريد بول المكسيكي سيرخيو بيريس الذي تعرض لحادث قوي في الاولى ليكتفي بالمركز الثامن عشر، عاكساً الصعوبات التي تواجهها الحظيرة النمسوية على المسار الضيق والمتعرج لحلبة هنغارورينغ.

ولم تكن حال مرسيدس أفضل، حيث سجل بطل العالم سبع مرات البريطاني لويس هاميلتون التوقيت السادس عشر، واحتل مواطنه الشاب جورج راسل المركز العشرين، علماً انه كان حقق اسرع توقيت في الاولى تحت الأمطار.

وانطلقت الفترة الأولى للتجارب في أجواء ماطرة وعلى وقع حوادث عدة دفعت بادارة السباق إلى اشهار الأعلام الحمراء، في حين تحسنت الاحوال الجوية في الثانية لترتفع درجات الحرارة إلى 22 درجة مئوية.

سريعاً، تقدم بيريس الذي كان تعرض لحادث قوي في الفترة الأولى، للمركز السادس بعدما نجح فريق ريد بول في اصلاح الاعطال في سيارته (تراجع لاحقاً)، في حين كان المركز الرابع عشر من نصيب الاسترالي دانيال ريكياردو في بداياته مع ألفا تاوري بعد حلوله بدلاً من الهولندي نيك دو فريس اثر الاستغناء عن خدمات الأخير، وذلك بعد 11 لفة.

وتأخر فيرستابن في الخروج إلى الحلبة حتى الدقيقة 20 لينجح في وضع سيارته التي تم ادخال تطويرات عليها، في المركز الثاني خلف سائق وليامس الأميركي لوغان سرجينت، قبل أن يحقق زميل الأخير التايلندي ألكسندر ألبون التوقيت الاسرع.

ومع تحسن حالة المسار تبدلت الاوقات، ليحتل نوريس بعدما عمد فريقه إلى تزويد سيارته باطارات ناعمة، المركز الأول مع 1.17.701 دقيقة، قبل أن يحطم لوكلير التوقيت بعد 6 دقائق، في حين قرر ريد بول اعتماد الاطارات الناعمة على سيارة فيرستابن ليحتل المركز الـ 11.

© 2023 AFP