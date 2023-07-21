طواف فرنسا: المرحلة الـ19 من نصيب السلوفيني موهوريتش والصدارة تبقى لفينغيغارد

بولونيي (فرنسا) (أ ف ب) – أحرز السلوفيني ماتّي موهوريتش (فريق البحرين) المرحلة التاسعة عشرة من النسخة 110 لطواف فرنسا للدراجات الهوائية، فيما بقيت صدارة الترتيب العام من نصيب حامل اللقب الدنماركي يوناس فينغيغارد قبل يومين من الختام.

الدراج السلوفيني ماتي موهوريتش يحتفل بعد الفوز بالمرحلة التاسعة عشرة من طواف فرنسا للدراجات الهوائية. بولوني في 21 تموز/يوليو 2023

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وتفوق ابن الثامنة والعشرين عاماً في الصورة النهائية على الدنماركي كاسبر أسغرين، الفائز بمرحلة الخميس، قاطعاً مسافة الـ173 كلم الممتدة بين موران أون مونتانيي وبولونيي بزمن 3:31.02 ساعات، فيما جاء الأسترالي بن أوكونور في المركز الثالث بفارق 4 ثوانٍ.

وهذا الفوز الثالث لموهوريتش في الطواف الفرنسي، بعدما سبق له الفوز بالمرحلتين السابعة والتاسعة عشرة لنسخة 2021، لكن كان عليه الانتظار بعض الوقت للاحتفال بهذا الانتصار نتيجة تجاوزه خط النهاية بجانب أسغرين.

ورغم إنهائه المرحلة الجبلية المتوسطة الصعود في المركز السابع والثلاثين بفارق 13.43 دقيقة عن الفائز، أبقى فينغيغارد على الفارق نفسه الذي يفصله في صدارة الترتيب العام عن ملاحقه السلوفيني الآخر تادي بوغاتشار لأن الأخير سجل التوقيت نفسه وأنهى المرحلة في المركز الثاني والأربعين.

وبقي فينغيغارد أمام بوغاتشار بفارق 7.35 دقائق قبل يومين من نهاية الطواف الذي ينتقل السبت الى المرحلة العشرين قبل الأخيرة الممتدة لمسافة 133.5 كلم، قبل خوض المرحلة الختامية الأحد والممتدة بين سان كوانتان أون إيفلين وجادة الشانزيليزيه في العاصمة باريس لمسافة 155 كلم.

- ترتيب الخمسة الاوائل في المرحلة التاسعة عشرة:

1- السلوفيني ماتي موهوريتش 3:31.02 ساعات

2- الدنماركي كاسبر أسغرين نفس التوقيت

3- الأسترالي بن أوكونور بفارق 4 ثوانٍ

4- البلجيكي ياسبر فيليبسن بفارق 39 ثانية

5- الدنماركي مادس بيديرسن بفارق 39 ثانية

- الخمسة الأوائل في الترتيب العام:

1- الدنماركي يوناس فينغيغارد 75:49.24 ساعة

2- السلوفيني تادي بوغاتشار بفارق 7.35 دقائق

3- البريطاني آدم ييتس بفارق 10.45 د

4- الإسباني كارلوس رودريغيس بفارق 12.01 د

5- البريطاني سايمون ييتس بفارق 12.19 د

© 2023 AFP