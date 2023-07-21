لقاء موناكو: رابع أفضل توقيت في التاريخ لفارهولم ورقم قياسي جديد لكيبييغون

موناكو (أ ف ب) – حقق البطل الأولمبي النروجي كارستن فارهولم الجمعة رابع أسرع توقيت في التاريخ في سباق 400 م حواجز بتسجيله 46.51 ثانية، وذلك في لقاء موناكو ضمن الدوري الماسي لألعاب القوى.

© كليمان ماهودو / ا ف ب

الكينية فايث كيبييغون يالقرب من اللوحة الالكترونية التي تظهر رقمها القياسي العالمي في سباق الميل خلال لقاء موناكو ضمن الدوري الماسي لألعاب القوى. في 21 تموز/يوليو 2023

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وحطّم فارهولم أيضاً أفضل توقيت عالمي هذا العام الذي بحوزته وحققه في لقاء أوسلو النروجي بداية حزيران/يونيو (46.52 ث.)، علماً انه لم يسبق له أن سجّل توقيتاً أسرع في مسيرته سوى مرة واحدة وكان ذلك في النهائي الحلم في أولمبياد طوكيو عام 2021 مع 45.94 ثانية.

وحلّ بطل العالم البرازيلي أليسون دوس سانتوش ثانياً بتوقيت 47.66 ثانية، في أداء مشجع في أول مشاركة له في سباق 400 م حواجز هذا العام بعدما غاب عن المنافسات جراء تعرضه لاصابة في ركبته في فصل الشتاء.

وحقق الكيني وايكليف كينيامال أفضل توقيت عالمي لهذا العام في سباق 800 م بتسجيله 1:43.22 دقيقة، متقدماً على الجزائري سليمان مولا (1:43.40 د.).

وحطّم كينيامال (26 عاماً) رقم مواطنه إمانويل وانيونيي الذي سجله في لقاء باريس في حزيران/يونيو (1:43.27 د.).

ولدى السيدات، تابعت البطلة العالمية والأولمبية الكينية فايث كيبييغون انجازاتها المدوية على المضمار وذلك بتحطيمها الرقم القياسي العالمي لسباق الميل بعد شهر من تحطيمها رقمي سباقي 1500 و5000 م.

ونجحت كيبييغون في تسجيل 4:07.64 دقائق محطمة الرقم السابق بحوزة منافستها الأبرز الهولندية سيفان حسن التي حققت 4:12.33 دقائق عام 2019 في لقاء موناكو أيضاً.

واستفادت كيبييغون (29 عاماً) من علو كعبها في الأشهر الأخيرة لتسيطر على سباق الميل غير المدرج في البطولات والذي غالباً ما يغيب عن لائحة المسابقات، بفضل لفة أخيرة مدهشة لتجتاز خط النهاية مبتسمة وهي تشير إلى التوقيت القياسي المدون على لوحة.

وكانت العداءة الكينية المتوجة بذهبية أولمبيادي 2016 و2021 ومونديالي 2017 و2022 في سباق 1500 م أعلنت في وقت سابق انها ستشارك إلى جانب المسافة الأخيرة في سباق 5 آلاف م أيضاً خلال مونديال ألعاب القوى المقرر في بودابست بين 19 و27 آب/أغسطس.

وفي حزيران/يونيو خلال لقاء فلورنسا، حطمت كيبييغون الرقم القياسي العالمي لسباق 1500 م بعدما سجلت 3:49.11 دقائق، ثم تمكنت بعدها بأسبوع خلال لقاء الدوري الماسي في باريس من تحطيم الرقم القياسي لسباق 5 آلاف م بعدما سجلت 14:05.20 دقيقة في أول مشاركة لها في هذه المسافة منذ ثمانية أعوام.

واستهلت بطل العالم 2019 الأميركية نيا علي (34 عاماً) عودتها إلى المضمار بعدما غابت للانجاب، بتسجيلها أسرع توقيت لهذا العام في سباق 100 حواجز مع 12.30 ثانية متقدمة بفارق ضئيل عن مواطنتها كندرا هاريسون.

كما حطمت رقمها القياسي الشخصي العائد منذ فوزها بلقبها العالمي، لتصبح تاسع أفضل عداءة في التاريخ لهذه المسافة.

© 2023 AFP