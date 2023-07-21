مدرب لوريان يطالب بعدم التطرق الى محاكمة مندي بعد تبرئته من التهم

لوريان (فرنسا) (أ ف ب) – رفض مدرب نادي لوريان الفرنسي الجمعة الاسئلة المتعلقة بتبرئة الوافد الجديد الى الفريق بنجامان مندي من تهم الاغتصاب والاعتداء الجنسي في إنكلترا.

© اولي سكارف / ا ف ب

المدافع الفرنسي بنجامان مندي يغادر المحكمة في شستر، شمال غرب إنكلترا، في 14 تموز/يوليو 2023

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وانضم المدافع الفرنسي البالغ 29 عاماً الى لوريان الأربعاء، وذلك بعد أسبوع من تبرئته في آخر فصل من قضية استمرت طيلة ثلاثة أعوام.

وقال ريجيس لوبري في مؤتمر صحافي الجمعة "لن نكرر محاكمته في الساحة العامة"، مضيفاً "لا ينبغي إعادة محاكمته. لقد تمت تسوية المسألة".

ووصف انطباعاته الأولى عن مندي بـ "البهجة والحماسة"، مشيراً الى أن "هذا أحد الأشياء التي أردنا معرفة المزيد عنها"، أكثر من قضية اتهامه بالاغتصاب والاعتداء الجنسي.

وتابع في هذا الصدد "أحياناً، نُلبِسُ الأشخاص الكثير من الأشياء نقلاً عن وسائل الإعلام، لكن بعدها، عندما نتعرف عليهم في حميمية غرف الملابس (الخاصة بملاعب كرة القدم)، نكتشف شخصاً مختلفاًَ تماماً".

وتمت تبرئة مندي في المحاكمة الأولى في كانون الثاني/يناير من ست تهم بالاغتصاب وتهمة واحدة بالاعتداء الجنسي تتعلق بأربع شابات أو مراهقات.

والأسبوع الماضي وفي محاكمة ثانية، تمت تبرئته من اغتصاب امرأة ومحاولة اغتصاب أخرى.

ونفى مندي الذي انتهى عقده مع مانشستر سيتي، بطل إنكلترا ودوري أبطال أوروبا، في نهاية حزيران/يونيو، جميع التهم الموجهة اليه.

وقال لو بري إنه أجرى اتصالاً بالفيديو لمدة ساعتين مع مندي قبل التوقيع معه وأشاد "بتواضعه وشغفه بكرة القدم ورغبته في أن يكون جزءاً من مشروع جماعي"، مضيفاً أن مندي الذي لم يلعب منذ 15 آب/أغسطس 2021، بحاجة الى "بعض التأهيل... على الرغم من أنه اعتنى بنفسه خلال هذين العامين".

© 2023 AFP