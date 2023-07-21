مضرب: ألكاراس "لا يصدّق" انّه بطل ويمبلدون

نيس (فرنسا) (أ ف ب) – قال الاسباني كارلوس الكاراس الجمعة إنه يجد "صعوبة في تصديق" أنه بطل ويمبلدون بينما يستعد لخوض غمار كأس هوبمان للفرق المختلطة في كرة المضرب في فرنسا بعد أيام من فوزه بلندن.

© فاليري هاش / ا ف ب

يعود الاسباني كارلوس ألكاراس الى الملاعب من خلال المشاركة في بطولة كأس هوفمان لكرة المضرب في نيس وذلك بعد ايام من فوزه ببطولة ويمبلدون

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واشار ألكاراس للصحافيين "التفكير في فوزي ببطولة ويمبلدون يصعب تصديقه. لا أصدق أنني فزت وتغلبت على نوفاك (ديوكوفيتش) وربما يستغرق الأمر بضعة أيام لتصديقه".

وتغلب ألكاراس الأحد على ديوكوفيتش بخمس مجموعات ليفوز بلقبه الثاني في البطولات الأربع الكبرى في مسيرته.

وكشف ألكاراس الذي سيواجه البلجيكي دافيد غوفان المصنف 111 في وقت لاحق من يوم الجمعة "منذ ويمبلدون لم المس المضرب، اليوم ستكون المرة الأولى".

ولم يخف النجم الشاب انّه "متعب قليلاً، لن أكذب".

وتابع "كان لدي بضعة أيام الإجازة لأستريح قليلاً. شعوري رائع الآن. أنا هنا لأجعل الناس سعداء بمشاهدة المباراة".

وتفوّق المصنّف الاول عالميًا على ديوكوفيتش بطل ويمبلدون سبع مرات بعدما سبق ان خسر امامه في نصف نهائي بطولة فرنسا المفتوحة حيث عانى من شد عضلي.

واكدّ ألكاراس انّ تركيزه سينصب "على دورة تورونتو وهي بطولة الماسترز الالف، وهي مهمة جدًا، إضافة الى سينسيناتي، لكنّ بالتأكيد الامر الاساس هو بطولة الولايات المتحدة المفتوحة".

تنطلق بطولة فلاشينغ ميدوز آخر البطولات الاربع الكبرى لهذا العام في 21 آب/أغسطس المقبل حيث سيسعى ألكاراس للدفاع عن لقبه.

© 2023 AFP