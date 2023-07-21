مونديال السيدات: ألمانيا تفتقد خدمات لاعبتين أساسيتين أمام المغرب

Wyong (أستراليا) (أ ف ب) – تستهل ألمانيا، الساعية إلى لقبها العالمي الثالث، مشوارها في النسخة التاسعة من مونديال السيدات لكرة القدم الإثنين بدون ركيزتين أساسيتين هما المدافعة مارينا هيغرينغ ولاعبة الوسط لينا أوبردورف بسبب الإصابة.

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وتفتتح بطلات العالم عامي 2003 و2007 نسخة نيوزيلندا وأستراليا ضد المغرب في ملبورن ضمن منافسات المجموعة الثامنة التي تضم أيضا كولومبيا وكوريا الجنوبية.

وتعتبر هيغرينغ ركيزة أساسية في خط الدفاع الألماني لكنها تعاني من إصابة في الكاحل، بينما أصيبت زميلتها في فولفسبورغ، وصيف دوري ابطال اوروبا عام 2022، صانعة الألعاب أوبردورف بشد في الفخذ.

وقالت مدربة ألمانيا مارتينا فوس-تيكلينورغ "يبدو أننا لن نتمكن من الاعتماد على أي منهما في المباراة الأولى".

وكانت هيغرينغ وأوبردورف من العناصر الرئيسية في المنتخب الألماني الذي هزمته إنكلترا في نهائي بطولة أوروبا 2022 في ويمبلي.

ومن المرجح أن يتم استبدالهما بلاعبي تشلسي الإنكليزي سيويكي نويسكن وميلاني ليوبولتس ضد المغرب الممثل العربي الوحيد في المونديال والمشارك للمرة الاولى في تاريخه في العرس العالمي.

وكانت ألمانيا منيت بخسارة مفاجئة على أرضها أمام زامبيا 2-3 في مباراة دولية ودية قبل أسبوعين، وهي هزيمة وصفتها المدافعة كاثرين هندريخ بأنها "بالتأكيد دعوة للصحوة".

وأكدت مدربة ألمانيا أن منتخب بلادها قادر على المنافسة على الرغم من غياب هيغرينغ وأوبردورف، وقالت "نحن جاهزات ولم تعد لدينا أي مشاكل متعلقة بإرهاق السفر وفارق التوقيت".

واضافت "نريد أن ننافس على الألقاب. هناك توقعات ملقاة على عاتقنا. لن ننجح في كل شيء، لكن يمكننا أن نعد بأنه سيكون هناك شغف وقوة. سوف نتجاوز حدودنا".

"لقد أذكينا التوقعات. لن ننجح في كل شيء ، لكننا نعد بأنه سيكون هناك شغف وقوة. سنذهب إلى أبعد من حدودنا".

© 2023 AFP