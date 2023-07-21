مونديال السيدات: إسبانيا تتفوق على كوستاريكا بثلاثية نظيفة

ويلينغتون (أ ف ب) – تفوقت اسبانيا على كوستاريكا بثلاثية نظيفة الجمعة في ويلينغتون في الجولة الاولى من منافسات المجموعة الثالثة محققة انطلاقة قوية في مونديال السيدات لكرة القدم.

© مارتي ملفيل / ا ف ب

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وحسمت اسبانيا النتيجة بنسبة كبيرة في الشوط الأول وعلى مدى ست دقائق بتسجيلها اهدافها الثلاثة بواسطة فاليريا دل كامبو (21 خطا في مرمى فريقها) وايتانا بونماتي كونسا (23) واستير غونزاليس (27)، في حين اهدرت جنيفر هرموسو ركلة جزاء (34).

وتفوقت اسبانيا على منافستها من الناحيتين الفنية والتكتيكية وخرجت بفوز مستحق، ولولا تالق حارسة مرمى كوستاريكا دانييلا سوليرا التي تصدت لركلة الجزاء ومحاولات خطيرة لكانت اسبانيا خرجت بغلة وافرة من الاهداف لا سيما انها سددت 46 مرة باتجاه مرمى كوستاريكا التي اكتفت بالدفاع طوال الدقائق التسعين.

وشاركت في صفوف منتخب اسبانيا نجمته وافضل لاعبة في العالم مرتين اليكسيا بوتياس التي تتعافى تدريجيا من اصابة في الرباط الصليبي ابعدتها طويلا عن الملاعب، في ربع الساعة الاخير.

وكانت بوتياس غابت عن نهائيات كأس اوروبا العام الماضي وعادت الى الملاعب في نيسان/ابريل الماضي.

وتضم المجموعة الثالثة ايضا منتخبي زامبيا واليابان اللذين يلتقيان السبت.

© 2023 AFP