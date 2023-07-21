مونديال السيدات: تعادل مخيب لبطلات أولمبياد طوكيو

ملبورن (أ ف ب) – سقط المنتخب الكندي، بطل أولمبياد طوكيو 2021، في فخ التعادل السلبي أمام نظيره النيجيري الجمعة على ملعب "ريكتانغولر ستاديوم" في ملبورن في ختام الجولة الاولى لمنافسات المجموعة الثانية في مونديال السيدات لكرة القدم في أستراليا ونيوزيلندا.

نجمة كندا كريستين سينكلير مستاءة بعد دقائق من اهدارها ركلة جزاء امام نيجيريا في مونديال السيدات في استراليا ونيوزيلندا في 21 تموز/يوليو 2023

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وسنحت فرصة ذهبية أمام الكنديات لهز الشباك عندما احتسبت لهن الحكمة الفنلندية لينا ليهتوفارا ركلة جزاء في الدقيقة 50 أهدرتها مهاجمة بورتلاند ثورنس الأميركي كريستين سينكلير بعدما تصدت لها حارسة المرمى النيجيرية تشياماكا نادوزي.

وكانت أستراليا المضيفة حققت فوزا ثمينا على إيرلندا 1-0 الخميس في افتتاح الجولة الاولى.

وتتصدر استراليا الترتيب برصيد ثلاث نقاط بفارق نقطتين امام كندا ونيجيريا.

وتلتقي سيدات كندا الساعيات الى التألق في المونديال حيث لم تصعدن على منصة التتويج سابقا، في الجولة الثانية مع إيرلندا الأربعاء المقبل في بيرث، قبل أن تصطدمن بأستراليا صاحبة الارض والجمهور في الجولة الثالثة في 31 تموز/يوليو الحالي فقي بريزبين.

يذكر ان الولايات المتحدة وحدها نجحت في تحقيق ثنائية الالعاب الاولمبية والمونديال في عامي 1999 و2015.

وخاضت كندا المباراة في غياب نجمتيها المهاجمة جانين بيكي ولاعبة الوسط ديزيريه سكوت اللتين كانتا أساسيتين في النهائي الأولمبي ضد السويد، وذلك بسبب الإصابة.

وقالت مدربة كندا الانكليزية بيف بريستمان "إنها بطولة. علينا ان نستعيد التوازن بسرعة كبيرة. لا يمكننا أن نتحدث الآن عما لم نفعله أو فعلناه"، مذكرة بأن منتخب بلادها استهل مشواره الاولمبي بالسقوط في فخ التعادل امام اليابان 1-1.

وكانت كندا الطرف الافضل طيلة المباراة لكنها عانت من غياب الفعالية أمام المرمى النيجيري وأبرز دليل على ذلك ركلة الجزاء التي أهدرها نجمتها سينكلير التي تحمل الرقم القياسي في عدد الأهداف المسجلة دوليا (190) سواء على صعيد الرجال أو السيدات.

وتألقت حارسة مرمى إف سي باريس في التصدي لتسديدة إيفلين فيينز (60).

وطردت النيجيرية ديبوراه أبديون في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع في أول حالة طرد في النسخة الحالية.

وكانت نيجيريا التي شاركت في النسخ التسع للمونديال وبلغت ثمن النهائي في النسخة الاخيرة في فرنسا عام 2019، هددت بالانسحاب من البطولة بسبب خلافات مع الاتحاد المحلي بشأن المكافآت.

© 2023 AFP