مونديال السيدات: جامايكا تضع خلافاتها الداخلية جانبا لتحقيق فوز تاريخي

ميامي (أ ف ب) – يتعين على منتخب جامايكا تنحية الخلافات مع اتحاد كرة القدم في بلاده والتعويل على تألق مهاجمته البارزة خديجة شو إذا أراد تحقيق فوزه الأول في تاريخه في نهائيات كأس العالم للسيدات.

© خوليو سيزار اغيلار / ا ف ب/ا ف ب/ارشيف

الجامايكية خديجة شو (يسار) خلال مباراة منتخب بلادها وكوستاريكا لتحديد المركز الثالث في بطولة كونكاكاف للسيدات في مونتيري في 18 تموز/يوليو 2022

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وتلقي اللاعبات الجامايكيات اللواتي ستبدأن مشوارهن في كأس العالم المقامة في أستراليا ونيوزيلندا الأحد في سيدني ضد منتخب فرنسا، باللوم على الاتحاد المحلي للعبة بسبب عدم إقامة مباريات دولية ودية قبل البطولة.

وخاض المنتخب الجامايكي معسكرًا في أمستردام للتحضير لمشاركته الثانية تواليًا في كأس العالم، الا انّه لم يتمكن من خوض مباراة تحضيرية حتى وصوله إلى ملبورن، حيث فاز على المغرب (1-0) في 16 تموز/يوليو.

وقال المدربة لورن دونالدسون لقناة "سبورتس ماكس" الكاريبية "المعسكر كان جيدا. كنت أرغب في خوض مباراة كي تكون اختبارا حقيقيا لكنه كان جيدًا على الرغم من كل شيء".

كما تُبدي اللاعبات عدم رضاهن عن التأخير في دفع مكافآت المباريات، مما دفعهن لاصدار بيان الشهر الماضي يطالبن فيه بإجراء تغييرات من الاتحاد.

وأعربن في السياق نفسه عن أسفهن "في الأشهر الأخيرة، بسبب الفوضى الشديدة، فقدنا العديد من المباريات الودية. وهذا سيؤثر حتما على استعدادنا للمباريات في أستراليا".

قبل المواجهة الودية الاخيرة ضد المغرب، تعود آخر مباراة للمنتخب الجامايكي إلى نيسان/أبريل الماضي، ضد شيفيلد يونايتد، أحد الأندية المستوى الثاني الإنكليزي.

لطالما كافح المنتخب الجامايكي للسيدات من أجل الحصول على الموارد اللازمة للمشاركة في المسابقات الدولية. ولسنوات، اعتمد على المساعدة المالية من الفنانة الجامايكية سيديلا، ابنة المغني الشهير بوب مارلي، ويبدو أن المطالب التي كن يرغبن في تحقيقها قبل مشاركتهن الثانية تواليا في كأس العالم، ذهبت سدى.

الآمال معلقة على شو

قبل أربع سنوات، شاركت جامايكا في كأس العالم للسيدات في فرنسا للمرة الاولى. بعد الوقوع في مجموعة صعبة إلى جانب البرازيل وإيطاليا وأستراليا وهي ثلاث دول لها تاريخ عريق في كرة القدم النسائية وموارد أكبر، أقصي المنتخب الكاريبي بعد ثلاث هزائم.

لكن في نسخة أستراليا ونيوزيلندا الحالية، يشير كل شيء إلى أنه بإمكانهن الخروج بنتيجة افضل، على الرغم من النزاعات الداخلية ومجموعة ليست بالسهلة مرة أخرى.

في مواجهة كل من البرازيل وفرنسا وبنما، يعوّل المنتخب الجامايكي على خديجة شو، أفضل لاعبة لهذا العام في منطقة الكونكاكاف (أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي) وصاحبة 55 هدفًا في 38 مباراة مع جامايكا.

كما تألقت شو التي تعد اهم نجمات كرة القدم النسائية في الكاريبي، بشكل لافت بتسجيلها 31 هدفًا في 30 مباراة هذا الموسم مع مانشستر سيتي الانكليزي.

وقالت عنها مدافعة المنتخب الانكليزي وزميلتها في مانشستر سيتي أليكس غرينوود "لست متفاجئة بما تحققه ولا يزال لديها مجال كبير للتحسن، إنها مخيفة جدا كي أكون صادقة".

وأضافت "أعتقد أنها يمكن أن تصبح أفضل لاعبة في العالم إذا أرادت ذلك".

وفضلا عن شو، فإن المنتخب الجامايكي يزخر باللاعبات المحترفات في أوروبا وأميركا الشمالية ابرزهن لاعبة وسط توتنهام الانكليزي درو سبينس، مدافعة فلوري الفرنسي شانتيل سوابي ومهاجمة فلوريدا ستايت الاميركي سيمينولز جودي براون.

لكن المدربة دونالدسون حذرت لاعبيها قائلة "لن نذهب إلى كأس العالم لنشتكي (...)، نحن عازمات على حجز احدى بطاقتي المجموعة" الى ثمن النهائي.

© 2023 AFP