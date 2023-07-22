بداية "هوليوودية" لميسي في صفوف إنتر ميامي

Fort Lauderdale (الولايات المتحدة) (أ ف ب) – حقق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بداية هوليوودية لمسيرته في الولايات المتحدة عندما سجل هدف الفوز 2-1 لفريقه الجديد إنتر ميامي في مرمى كروس أسول المكسيكي في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.

© ستايسي ريفير / GETTY IMAGES NORTH AMERICA/غيتي عبر ا ف ب

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جمعت المباراة التي اقيمت في فورت لودردايل امام 20 الف متفرج وحضرها نجوم الرياضة والفن من بينهم ليبرون جيمس وسيرينا وليامس وكيم كارداشيان الذين التقطوا صورا من هواتفهم النقالة لحظة دخول ميسي ارضية الملعب، بين إنتر ميامي وكروس اسول ضمن مسابقة كأس الدوريين" التي ينظمها الاتحادان الاميركي والمكسيكي.

جلس ميسي على مقاعد اللاعبين الاحتياطيين لعدم جاهزيته التامة لخوض 90 دقيقة لكن الجمهور بدأ يهتف بإسمه "ميسي، ميسي" منذ الدقيقة 20 مطالبا المدرب الأرجنتيني خيراردو مارتينو باشراكه.

وافتتح روبرت تايلور التسجيل لإنتر ميامي قبل نهاية الشوط الاول بدقيقة واحدة بتسديدة ارتطمت بالقائم وتهادت داخل الشباك.

ثم جاءت لحظة دخول ميسي الى ارضية الملعب في الدقيقة 54 عندما وقف له الجمهور تصفيقا.

بيد ان كروس اسول ادرك التعادل بواسطة انتونا (65).

وحاول النجم الارجنتيني مرارا وتكرارا من خلال تموين زملائه بالكرات المتقنة او من خلال محاولات فردية الى ان احتسب له الحكم ركلة حرة مباشرة على مشارف المنطقة في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع فانبرى لها من فوق الحائط لتستقر في اعلى الشباك مانحا الفوز لفريقه.

كما شارك ايضا في المباراة زميل ميسي السابق في برشلونة سيرجيو بوسكيتس.

وقال ميسي بعد المباراة "كنت ادرك بأنه يتعين علي التسجيل، لقد كانت اللقطة الاخيرة في المباراة. كنت اريد التسجيل لكي لا نذهب الى ركلات الترجيح. كان من الاهم جدا بالنسبة الينا ان نحقق الفوز. انها مسابقة جديدة وستمنحنا ثقة كبيرة بالتقدم الى الامام".

وعلق النجم الانكليزي السابق ديفيد بيكهام أحد مالكي إنتر ميامي على الهدف بقوله "لكي اكون صريحا، عندما رأيت الحكم يمنح ركلة حرة مباشرة، ادركت بأنها الطريقة المثلى لنهاية المباراة لا سيما عندما تملك لاعبين على ارضية الملعب امثال ليو وسيرجيو، هذا ما يقومان به".

وتابع "انه امر مثير للغاية بالنسبة الى انصارنا، الى جميع هؤلاء الذين قدموا الى هنا لرؤية ميسي. انه حلم يتحقق للجميع لرؤية ما حدث في الملعب".

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ووزع منظمو المباراة مجانا، اعلاما وردية (الوان نادي إنتر ميامي) تحمل صورة ميسي ورقمه الى الجمهور لدى دخوله الى المدرجات، كهدية تعويضا لهم على الاموال الطائلة التي دفعوها لمشاهدة النجم الارجنتيني.

بيعت ارخص بطاقة لحضور باكورة مباريات ميسي ب160 دولار، اما الاعلى فبلغت فيمتها 8800 دولار وهو رقم قياسي لهذه المسابقة.

ويخوض إنتر ميامي مباراته الثانية ضمن هذه المسابقة ضد اتلانتا الثلاثاء المقبل.

وتضم هذه المسابقة التي تم استحداثها عام 2019، 29 فريقا من الدوري الاميركي و18 من الدوري المكسيكي وزعت على 15 مجموعة تضم كل واحدة 3 فرق.

ولم يكن ميسي قد خاض اي مباراة منذ مشاركته الاخيرة في صفوف فريقه السابق باريس سان جرمان الفرنسي في الرابع من حزيران/يونيو الماضي.

بات ميسي أبرز اسم على الإطلاق ينتقل الى الدوري الاميركي منذ الجوهرة البرازيلية بيليه الذي وصل الى نيويورك كوزموس في عام 1975.

من المتوقع أن يساهم وصوله في تعزيز عدد المشتركين الجدد في البطاقة الموسمية للدوري الأميركي على منصة آبل تي في. كما ارتفعت أسعار تذاكر المباريات التي من المحتمل أن يشارك فيها.

يذكر انه خلافا للبطولات الاوروبية، فان الدوري الاميركي يبدأ في شباط/فبراير وينتهي اواخر ترين الاول/اكتوبر ثم تخوض الفرق ادوار البلاي اوف قبل خوض المباراة النهائية في 9 كانون الاول/ديسمبر.

وعلى الرغم من احتلال ميامي المركز الاخير في الدوري، فإنه لا يزال يملك الامل في بلوغ الادوار الاقصائية شرط ان يكون لميسي تأثير كبير في ذلك.

© 2023 AFP