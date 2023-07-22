بنما تتوقع عددا قياسيا من المهاجرين عبر غابة داريين إلى الولايات المتحدة خلال السنة الجارية

بنما (أ ف ب) – أعلنت السلطات البنمية الجمعة أنها تتوقع ارتفاع عدد المهاجرين الذين يعبرون غابة داريين إلى الولايات المتحدة ليتجاوز الرقم القياسي المسجل لعام 2022 بأكمله اعتبارًا من تموز/يوليو الجاري.

مهاجرون يعبرون نهر ريو غراندي الحدود الطبيعية بين المكسيك والولايات المتحدة بالقرب من ايغل باس في ولاية تكساس الأميركية في 09 تشرين الأول/أكتوبر 2022

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وقال وزير الأمن البنمي خوان مانويل بينو للصحافيين "حتى اليوم أحصينا 227 ألف مهاجر عبروا أراضينا واعتبارا من الشهر الجاري (تموز/يوليو) سنتجاوز الرقم التاريخي الذي سجل في 2022 عندما عبر 248 ألف مهاجر" منطقة داريين.

وعلى الرغم من المخاطر الكبيرة فيها، تشكل غابة داريين ممرًا مهمًا للهجرة من أميركا الجنوبية إلى الولايات المتحدة عبر أميركا الوسطى.

وتفيد إحصاءات دائرة الهجرة الوطنية في بنما بأن أكثر من 248 ألف شخص عبروا تلك المنطقة في 2022، وهو عدد قياسي.

وقال بينو إنه بالوتيرة التي سجلت في تموز/يوليو بينما ما زال هناك خمسة أشهر أخرى في العام، تتوقع السلطات أن يبلغ العدد "400 ألف" في 2023.

وكشفت الإحصاءات الرسمية أنه حتى 30 حزيران/يونيو عبر أكثر من مئة ألف فنزويلي منطقة داريين، أي نحو نصف العدد الإجمالي للعام الجاري. واتبع نحو 33 ألف هايتي وأكثر من 25 ألف إكوادوري وأكثر من 8500 صيني الطريق نفسه.

وخُمس هؤلاء المهاجرين هم من القاصرين.

وتشكل داريين حدودًا طبيعية خطيرة بسبب الحيوانات البرية فيها والسيول وانتشار عصابات إجرامية تسرق ممتلكات المهاجرين أو تطلب المال لإرشادهم.

وتشتبه السلطات البنمية بأن عصابة الاتجار بالمخدرات الكولومبية الكبيرة "ديل غولفو" تقوم بتهريب مهاجرين في المنطقة.

ووقعت عدة اشتباكات بين المجرمين والشرطة العام الماضي في هذه الغابة.

© 2023 AFP