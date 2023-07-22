جائزة المجر الكبرى: هاميلتون ينطلق من المركز الاول للمرة الاولى منذ 2021

بودابست (أ ف ب) – ينطلق البريطاني لويس هاميلتون، بطل العالم سبع مرات، من المركز الاول للمرة الاولى منذ نهاية العام 2021، بعد أن خطف الصدارة في تصفيات جائزة المجر الكبرى، المرحلة الحادية عشرة من في بطولة العالم للفورمولا، السبت على حلبة هانغارورينغ.

© أتيلا كيسبينديك / ا ف ب

البريطاني لويس هاميلتون بعد تصدره تصفيات جائزة المجر الكبرى ضمن بطولة العالم للفورمولا واحد في 22 تموز/يوليو 2023

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وستكون هذه المرة الاولى منذ 33 سباقًا وتحديدًا منذ سباق جائزة السعودية الكبرى على حلبة جدة في كانون الاول/ديسمبر 2021 التي ينطلق سائق مرسيدس من المركز الاول، وللمرة الـ104 في مسيرته.

وحل بطل العالم في الموسمين الاخيرين ومتصدر ترتيب السائقين في الموسم الحالي الهولندي ماكس فيرستابن في المركز الثاني أمام سائق ماكلارين البريطاني لاندو نوريس.

وخطف هاميلتون الصدارة من سائق ريد بول في الخروج الاخير على الحلبة محققًا 1:16.609 دقيقة مقابل 1:16.612 د للهولندي.

وقال السائق الباحث عن فوز أول في البطولة منذ سباق السعودية 2021 "كان عاما ونصف مجنونًا، لقد خسرت صوتي من كثرة الصراخ (بعد تصدر التصفيات). لم أتوقع أن أنافس على المركز الاول ولكني قدمت كل شيء".

وستكون المرة التاسعة القياسية التي ينطلق البريطاني من المركز الاول على حلبة هانغارورينغ آملا في وضع حد لسلسلة من ستة انتصارات تواليًا لفيرستابن هذا الموسم ثمانية في المجمل.

وانطلق الهولندي من المركز الاول في السباقات الخمسة الاخيرة محققًا الفوز في جميعها فابتعد بفارق 99 نقطة عن زميله في ريد بول المكسيكي سيرخيو بيريس.

وقال السبت "لقد كافحت طوال عطلة نهاية الأسبوع لإيجاد التوازن الصحيح (...)، نحن في المركز الثاني، لكن يجب أن نكون في المقدمة مع السيارة التي لدينا".

وجاء سائق ماكلارين الثاني الاسترالي أوسكار بياستري رابعا أمام الصيني دجو غوانيو (ألفا روميو)، فيما حل سائق فيراري شارل لوكلير من موناكو سادسا أمام الفنلندي فالتيري بوتاس (ألفا روميو).

واكتفى سائق مرسيدس الاخر البريطاني جورج راسل الذي انطلق في المجر العام الماضي من المركز الأول للمرة الاولى في مسيرته، بالمركز الثامن عشر بعد خروجه مبكرًا من التصفيات.

في ما يأتي توقيت الجولة الثالثة من التجارب الرسمية:

1. لويس هاميلتون (بريطانيا/مرسيدس) 1:16.609

2. ماكس فيرستابن (هولندا/ريد بول) 1:16.612

3. لاندو نوريس (بريطانيا/ماكلارين) 1:16.694

4. أوسكار بياستري (أستراليا/ماكلارين) 1:16.905

5. دجو غوانيو (الصين/ألفا روميو-فيراري) 1:16.971

6. شارل لوكلير (موناكو/فيراري) 1:16.992

7. فالتيري بوتاس (فنلندا/ألفا روميو-فيراري) 1:17.034

8. فرناندو ألونسو (إسبانيا/أستون مارتن) 1:17.035

9. سيرخيو بيريس (المكسيك/ريد بول) 1:17.045

10. نيكو هولكنبرغ (ألمانيا/هاس) 1:17.186

© 2023 AFP