مقتل فلسطيني برصاص الجيش الاسرائيلي قرب نابلس في الضفة الغربية المحتلة

نابلس (الاراضي الفلسطينية) (أ ف ب) – قتلت القوات الإسرائيلية فلسطينيا بالقرب من مدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة، كما أعلن مسؤولون فلسطينيون السبت، بينما تحدث الجيش الإسرائيلي عن "محاولة" لتنفيذ عملية "دهس".

© جعفر اشتية / ا ف ب/ارشيف

شبان فلسطينيون يلقون الحجارة في اتجاه مركبة عسكرية إسرائيلية خلال مواجهات على إثر اقتحام الجيش لمدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة في السابع من تموز/يوليو 2023

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وقالت وزارة الصحة الفلسطينية ان فوزي هاني مخالفة (18 عاما) "استشهد برصاص الاحتلال (الاسرائيلي) في بلدة سبسطية" قرب نابلس.

وتحدث الجيش الإسرائيلي في بيان عن "محاولة دهس"، موضحا أن "القوات (الإسرائيلية) ردت بإطلاق النار على المشتبه بهم الذين كانوا في السيارة وتم تحييد السائق".

وأضاف الجيش أن "مشتبها به" آخر اعتقل.

ويأتي الحادث وسط تصاعد التوتر في الضفة الغربية بعد سلسلة هجمات فلسطينية على مستوطنين إسرائيليين وأعمال عنف من جانب مستوطنين إسرائيليين ضد فلسطينيين.

ومخالفة هو ثاني فلسطيني قُتل برصاص القوات الاسرائيلية في الضفة الغربية الجمعة. وكان محمد البايض (17 عاما) قتل بالرصاص قرب مدينة رام الله، حسب وزارة الصحة الفلسطينية.

وقال حرس الحدود الإسرائيلي إن "اضطرابات عنيفة" اندلعت "رشق خلالها مشتبه بهم بحجارة ومتفجرات" قوات الاحتلال التي كانت تضم حينها رجال شرطة وجنودا.

وقُتل 198 فلسطينيًا على الأقل منذ بداية العام في أعمال عنف مرتبطة بالنزاع الإسرائيلي الفلسطيني و27 إسرائيليًا وأوكرانيًا وإيطاليًا، حسب إحصاءات وكالة فرانس برس استنادا إلى مصادر رسمية.

واحتلت إسرائيل الضفة الغربية منذ 1967. ويعيش حوالي 490 ألف إسرائيلي في هذه الأراضي في مستوطنات تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي.

© 2023 AFP